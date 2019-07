Nieuwe drinkwatercentrale volgend jaar actief Timmy Van Assche

13 juli 2019

19u58 0 Oostende Drinkwaterbedrijf Farys is bezig met de bouw van een nieuw waterproductiecentrum in de industriezone Plassendale II. De installatie zou vanaf volgend jaar brak kanaalwater omzetten naar drinkwater van hoge kwaliteit.

In het productiecentrum zal water uit het kanaal Brugge-Oostende in meerdere fases gefilterd worden. Bij de doorgedreven zuivering van het brak water, wordt gebruikt gemaakt van de omgekeerde osmose, een toegepaste zuiveringsmethode. Terwijl de meeste soortgelijke installaties doorgaans slechts voor industrieel proceswater zorgen, onderscheidt deze centrale zich in de aanmaak van drinkwater van hoge kwaliteit. Na het bouwverlof gaan de werken hun laatste fase in. Vanaf begin 2020 zal het station dagelijks tot twaalf miljoen liter drinkwater leveren aan de middenkust. Het water zou ook flink minder hard zijn. Op dit moment bevat het drinkwater in de regio veel kalk, maar de hardheid zal afnemen van 35 franse graden naar 15 tot 20.