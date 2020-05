Nieuwe directeur bij AZ Damiaan: “Ik kan moeilijk de Covid-afdeling binnenwandelen om me voor te stellen” Leen Belpaeme

12 mei 2020

15u06 0 Oostende Dan mág je aan de slag als algemeen directeur van het AZ Damiaan in Oostende, en dan breekt net ervoor een wereldepidemie uit. Bart De Bock krijgt de taak om het grootste ziekenhuis van de regio, dat eveneens niet van Covid-19-doden gespaard bleef, verder uit crisistijden te slepen. “Kennismaken met de werknemers is niet evident, nee. Ik kan toch moeilijk de Covid-afdeling binnenwandelen om me voor te stellen.”

In het AZ Damiaan hadden ze, net als in andere ziekenhuizen, de voorbije weken de handen om coronapatiënten op te vangen. 21 mensen haalden het niet en overleden aan Covid-19. 89 coronapatiënten werden sinds de start van de pandemie uit het ziekenhuis ontslagen. Momenteel verblijven nog altijd zo’n 15 patiënten op de speciale afdelingen. Vijf mensen liggen op de afdeling intensieve zorgen, van wie er vier beademd worden.

AZ Damiaan is een professionele organisatie en heeft het de voorbije weken heel goed aangepakt. Dat geeft iets meer comfort aan mij om te starten als algemeen directeur Bart De Bock

Te midden van een crisis waarbij de ziekenhuizen een cruciale rol spelen, kreeg het AZ Damiaan een nieuwe directeur aan het hoofd. Bart De Bock volgt Peter Verhulst op, die nu werkt als algemeen directeur van het OLV Ziekenhuis in Aalst. Zijn aantreden als directeur van het Oostendse ziekenhuis had De Bock zich heel anders voorgesteld. Hij werkte voordien als financieel directeur in het AZ Sint-Lucas in Gent. Daar was hij nog aan de slag toen de coronapandemie uitbarstte. “Ik heb al eens een crisis meegemaakt in een ziekenhuis, maar deze situatie duurt natuurlijk veel langer. Dit is onuitgegeven”, vertelt Bart De Bock.

Volgens de kersverse algemeen directeur is de acute crisis ondertussen wel geweken. “Het aantal patiënten met Covid-19 daalt stelselmatig. AZ Damiaan is een professionele organisatie en heeft het de voorbije weken heel goed aangepakt. Dat geeft iets meer comfort aan mij om te starten als algemeen directeur.”

Voorzorgsmaatregelen

Door alle voorzorgsmaatregelen verloopt die start behoorlijk anders dan normaal het geval zou zijn. “Ik kan niet echt kennismaken met de werknemers. Ik kan maar moeilijk binnenwandelen op de Covid-afdeling om me voor te stellen”, glimlacht De Bock. “We maken daar later dan wel werk van. Ik heb sowieso nauw contact met mijn medewerkers via videogesprek of met een mondmasker aan, maar dat is toch niet helemaal hetzelfde.”

Meer consultaties

De eerste prioriteit voor Bart De Bock is nu om ook de andere zorg in AZ Damiaan opnieuw open te stellen. Sinds 4 mei zijn ook de gewone consultaties er met mondjesmaat heropgestart. “We doen dat stelselmatig en er komt heel wat bij kijken. Het was in principe gemakkelijker geweest om alles af te sluiten, maar nu moeten we ervoor instaan dat we op een veilige manier opnieuw consultaties kunnen organiseren. We proberen daarvoor patiënten zoveel mogelijk afstand van elkaar te laten houden, onder meer door stoelen af te plakken. Momenteel zitten we aan 40 procent van de normale consultaties. Als alles onder controle is, schalen we opnieuw 10 procent op.”