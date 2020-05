Nieuwe Decathlon Oostende opent op 18 mei Leen Belpaeme

10 mei 2020

15u22 20 Oostende Op maandag 18 mei zal de nieuwe vestiging van Decathlon in Oostende de deuren openen.

De winkel zou normaal gezien al in april de deuren openen. “Door de uitzonderlijke omstandigheden is de opening vanzelfsprekend opgeschoven. We kijken ernaar uit om straks officieel te starten en ons breed en divers sportaanbod voor te stellen”, vertelt Amélie Saey, winkeldirecteur van Decathlon in Oostende. Decathlon Oostende wordt een belevingsstore, afgestemd op jonge gezinnen én senioren. “We kunnen weliswaar nog niet alles openen. Zo blijft onze testzone voor basket voorlopig nog in lockdown.”

Decathlon Oostende zal strikte voorzorgsmaatregelen hanteren voor maximale veiligheid en hygiëne.