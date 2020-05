Nieuwe campagne #ikkoopinoostende promoot lokaal shoppen: “Elke dag veilig winkelen in Oostende”

Timmy Van Assche

01 mei 2020

14u28 0 Oostende Voor wie het zou vergeten: op zondag 10 mei is het Moederdag. Het Economisch Huis wil die feestdag in de kijker zetten en spoort mensen aan een cadeautje van eigen bodem te schenken met een opvallende leuze. “ Ook in coronatijden moet deze dag een echte feestdag worden.” Er wordt een nieuwe campagne opgestart die tegelijk verder kijkt dan Moederdag.

Via de campagne #ikkoopinoostende wil het Economisch Huis alle ondernemers extra in de kijker zetten. “Door het campagnebeeld te verspreiden bij lokale handelaars in heel Oostende proberen we de inwoners aan te zetten lokaal te kopen”, zegt voorzitter van het Economisch Huis en schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA). “Meer dan ooit hebben de lokale ondernemers de steun van de consument nodig, zodat ook zij deze crisis doorkomen. Met het Economisch Huis proberen we hen daarin op zo veel mogelijk vlakken te ondersteunen. Ik ben dan ook trots om onze nieuwe campagne #ikkoopinoostende officieel aan te kondigen. En er zullen nog talrijke acties volgen die onze lokale economie kunnen ondersteunen.”

Met #ikkoopinoostende wil het Economisch Huis een nieuw begrip introduceren dat verder gaat dan alleen Moederdag. “We willen consumenten aanmoedigen om niet alleen op Moederdag, maar elke dag veilig in Oostende te shoppen en online bij Oostendse winkels te kopen”, verduidelijkt Verkeyn, die onder andere bij bloemist De Papaver, boetiek Luv en interieurzaak Design Oostende de eerste campagnebeelden ging verspreiden. Daarop staat de slagzin ‘Zeg het haar met een boeketje Oostende’.