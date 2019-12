Nieuwe basketvloer voor Versluys Dôme, vrijwilligers helpen mee met aanleg van parket Timmy Van Assche

28 december 2019

12u37 4 Oostende De cvba Versluys Dôme investeert fors in de gelijknamige basketzaal met een nieuwe wegneembare sportvloer en verlichting. “De huidige vloer ligt er bijna veertien jaar en was letterlijk tot op de draad versleten”, zo stelt voorzitter van de cvba en schepen Björn Anseeuw (N-VA). Vrijwilligers van basketclub BCO Filou Oostende stroopten alvast mee te mouwen op om het nieuwe parket aan te leggen.

Op 6 januari 2006 werd de eerste match in de toen nieuwe baskettempel gespeeld. Nagenoeg veertien jaar later investeert de cvba Versluys Dôme, een dochteronderneming van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende, maar liefst 89.000 euro in een nieuw parket en nog eens 18.000 euro in nieuwe verlichting. “De voorbije jaren werd hierin amper geïnvesteerd", stelt Anseeuw. “De oude vloer was compleet versleten. In de hoeken van het speelveld kwam het parket gewoon omhoog. Bovendien werkt zowat de helft van de tl-zaalverlichting niet meer. Zo moest de basketclub tijdens haar training de dure gasontladingslampen aansteken, die normaal gezien enkel voor wedstrijden wordt gebruikt. De energiefactuur schoot hierdoor de lucht in. De 320 tl-lampen zullen we dus vervangen door ledlampen - wat het comfort en de energiefactuur ten goede komt.”

480 panelen

De aanleg van de nieuwe sportvloer staat eerst op de ‘to do’-lijst. Werknemers van het gespecialiseerde Franse bedrijf Gerflor, die ook vloeren installeert voor onder meer de Olympische Spelen, moesten het oude parket in stukken snijden. Samen met enkele vrijwilligers van basketclub Filou Oostende werden maar liefst 480 parketpanelen van elk zo'n 28 kilogram netjes neergelegd en genummerd. Daarna wordt de belijning aangebracht. “Grote voordeel van de nieuwe sportvloer is dat ze vrij eenvoudig kan weggenomen worden wanneer er in de zaal een event plaatsvindt, zoals optredens van Jacques Vermeire (14 februari), Preuteleute (15 februari) of André Hazes Junior (25 april)", merkt Anseeuw op.

Zweten

De vaste ploeg vrijwilligers vindt de nieuwe vloer een heuse verbetering. “Vroeger moesten we op de sportvloer matten van zowat 200 kilogram per stuk uitrollen en opbergen. Dat was nogal zweten, zeg. Echt een hels karwei”, weten vrijwilligers Patrick Jansen en Patrick Lagrou. “De nieuwe panelen zijn een flink stuk lichter. In zowat anderhalf uur tot twee uur kunnen ze worden weggenomen of teruggelegd. We tekenen nu alvast present voor de installatie, zodat we het systeem van aanleggen of opbergen sneller onder de knie zouden krijgen. En achteraf worden we op een drankje getrakteerd, hé”, knipoogt de leutige bende. De nieuwe vloer moet er liggen tegen 5 januari, wanneer Oostende in de Champions League het opneemt tegen het Italiaanse Dinamo Basket Sassari. De verlichting wordt nadien aangepakt.

Speciaal

“Voor mij is dit ook een mooi moment”, voegt schepen Anseeuw eraan toe. “Ik was zelf nog als vrijwilliger aan de slag bij BCO en veegde mee de vloeren in zowel de Mr. V-Arena als in de Versluys Dôme. Dat ik nu mee mag beslissen over deze nieuwe vloer, maakt het extra speciaal. Let wel: het is niet de bedoeling dat hier nu een pak meer evenementen worden georganiseerd bovenop de basketsport zelf, waardoor de medewerkers om de haverklap de vloer moeten wegnemen. Deze investering was gewoonweg broodnodig.” Marie De Clerck, general manager van BC Oostende, besluit: “Het bestuur, de staff en spelers zijn de cvba bijzonder dankbaar voor de investering in de infrastructuur. Hierdoor kunnen we blijven focussen op groei, talentontwikkeling en sportieve successen.”