Nieuwe 'basketfamilie' Basket@Sea is een feit: "Iedereen op zijn of haar niveau laten spelen" Timmy Van Assche

06 mei 2020

16u36 2 Oostende Corona of niet, d e voorbije maanden is intensief gewerkt aan een nieuw hoofdstuk in het basketbalverhaal in en rond Oostende. Er komt een ruime samenwerking tussen de vier grootste partners in onze regio: Filou Oostende, KBGO, KBOB en Dukes on Wheels. “Samen vormen we één grote basketfamilie Basket@Sea, iedereen kan op zijn of haar niveau spelen”, klinkt het unisono.

Aandachtige lezers zullen de naam Basket@Sea al eens eerder hebben gehoord. Daarvoor moeten we terug naar 2006, toen Koninklijke Basketballclub Gistel Oostende Duva Fruit, kortweg KBGO, ging samenwerken met BC Oostende. Veel jeugdspelers van BCO konden via KBGO de sprong maken naar professioneel basket, zoals Quentin Serron, Jean Salumu en Khalid Boukichou. Zo’n vijf jaar geleden werd de jeugdwerking van zowel KBGO als BCO onder één paraplu gebracht onder de naam Basket@Sea. Vanaf 1 juli dit jaar zal de bestaande feitelijke vereniging worden omgevormd tot één basketfamilie met in totaal vier pijlers. Daarbij werd ook een duurzaam strategisch plan en visie op 5 jaar uitgestippeld.

4 partners

Filou Oostende (BCO) blijft de professionele herenploeg en de basketbalschool vormen onder leiding van algemeen directeur Marie De Clerck. KBGO van voorzitter Chris Jonckheere neemt de coördinatie op zich van alle jongensploegen en niet-professionele herenploegen. Nieuwe partner is Koninklijke Basketbalvereniging Oostende Bredene (KBOB), dat met voorzitter Alain Osstyn instaat voor alle meisjes- en damesploegen. “Deze samenwerking biedt schitterende mogelijkheden, zowel voor jongens als meisjes. Dat wij hierbij onze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de dames, is fantastisch. We kunnen onze jarenlange ervaring veel ruimer gaan inzetten”, zegt Osstyn. Ook Dukes on Wheels en G-Sport ondersteunt het project met als doel het stroomlijnen en van rolstoelbasket en de G-basketbalspelers onder alziend oog van voorzitter Geert Catrysse. “Basket is een van de meest populaire en spectaculaire teamsporten ter wereld”, geeft Catrysse mee. “Door ons te associëren met Basket@Sea kunnen we nog meer sporters met een verstandelijke of fysieke beperking en een psychische kwetsbaarheid aan het bewegen krijgen.” Basket@Sea zal in totaal meer dan 650 onderdak geven.

Doel

“Het voornaamste doel van deze grote basketfamilie is elke speler op zijn of haar niveau te laten spelen”, verduidelijken De Clerck, Jonckheere, Osstyn en Catrysse. “Wie recreatief wil spelen, moet dit kunnen op alle niveaus. Wie wil excelleren, moet de beste begeleiding krijgen om telkens een stapje hoger te kunnen zetten. We streven er dan ook naar om spelers en speelsters uit eigen rangen zoveel mogelijk te laten doorgroeien binnen de club en finaal tot de eigen seniorenploegen. Daarnaast wordt er op administratief, organisatorisch, maatschappelijk en innovatief vlak samengewerkt om te evolueren naar een sterke organisatie.” Om al deze doelstellingen te bereiken en professioneel te kunnen blijven werken, heeft de raad van bestuur van Filou Oostende beslist om een nieuwe vennootschap op te richten. “Op 1 juli gaan we van start met een besloten vennootschap (BV), genaamd Basket@Sea. De voorzitter is en blijft Johan Verborgh. Deze stap is noodzakelijk om nieuwe investeerders aan te trekken en de strategie op lange termijn vorm te geven. De gesprekken met de investeerders zijn volop bezig en verlopen gunstig.”