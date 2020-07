Nieuw videokanaal ‘Lijfstroom’ schiet uit de startblokken en zet Oostendse muziekscene in de kijker Timmy Van Assche

16 juli 2020

Donderdagavond om 20 uur is er de eerste van vijf afleveringen van het nieuwe muziekkanaal Lijfstroom. Daarin worden telkens drie of vier bands uitgenodigd op verschillende locaties in de stad. Je kan het project volgen op de Facebookpagina van Lijfstroom zelf.

Lijfstroom is een gloednieuw online muziekvideokanaal op Facebook en YouTube dat het kruim van de Oostendse muziekscene serveert aan het grote publiek. In elke aflevering komen verschillende bands samen op een wisselende locatie, namelijk O.666, De Grote Post, KAAP en Kunstencampus. De bands duiken in hun eigen repertoire en dat van elkaar. Muziekliefhebbers kunnen het concept dus beschouwen als een light versie van het wereldberoemde muziekprogramma Jools Holland.

Daan Borloo en Sam Ecker van het Oostendse performancecollectief Club Jaecques treden aan als presentator en ze leggen de muzikale gasten het vuur aan de schenen. Tegelijk nodigen de bands een beperkte achterban uit. Alle muziekstijlen komen aan bod, gaande van metal en rap tot jazz en pop, dankzij een combinatie van Jong Muziek en Theater Aan Zee en lokale artiesten uit achtergronden.

Elke uitzending eindigt met een uitsmijter van Nosedrip, waarbij beelden van Oostende worden gecombineerd met muziek van op zijn STROOM-muzieklabel.

16 juli (O.666)

Lethal Injury (thrash)

Peenoise (noisepop)

Aster (singersong)

23 juli (De Grote Post)

Lepopski (indiepop)

Deathstar Macgyver (slackerpop)

Vanessa (freakfunk)

30 juli (KAAP)

Frankie (tropicalnoise)

Skumic (rapmeetsbass)

Partners (avant-garde)

6 augustus (Kunstencampus)

Kids With Buns (indiefolk)

Pega (postpunk)

Seagulls (regg’n’roll)

13 augustus O.666 (O.666)

Yagoon (Globalsound)

Vagina’s What Was else?! (anarchopop)

Bas Bulteel (jazzjams)

Brlrs (zandpunk)

