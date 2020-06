Nieuw team voor erfgoedcel Kusterfgoed Leen Belpaeme

11 juni 2020

09u42 1 Oostende De Erfgoedcel Kusterfgoed heeft enkele nieuwe gezichten in het team. De organisatie werkt rond de zorg en bekendmaking van het cultureel erfgoed in Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en Blankenberge.

Het team wordt geleid door Hannelore Neyt, in maart ging Triene Vandenbussche aan de slag om de communicatie te verzorgen en sinds kort vervoegden ook Sabine Forrier en Joke Boey het team. De creatieveling Sabine Forrier is verantwoordelijk voor de publieks- en doelgroepenwerking. Het billenkarrenproject van Kusterfgoed rolt zij achter de schermen verder uit. Projectmedewerker Joke Boey is een echte Oostendse. Ze fleurt de zomer op en zet ons aan om strandbloemen te maken, te vliegeren of forten te bouwen in het kader van het project ‘Erfgoedzomer’. Met ‘Een jaar op het veld’ zet ze daarnaast ons agrarisch erfgoed in de kijker. De communicatie en de Beeldbank van Kusterfgoed valt onder de verantwoordelijkheid van Triene Vandenbussche, die sinds maart aan de slag is. “Het is nog even wachten op de goedkeuring van de subsidies voor de periode 2020-2026, maar het vernieuwde team is er alvast klaar voor”, zegt schepen en voorzitter Bart Plasschaert (CD&V)