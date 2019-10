Nieuw seizoen van ‘Repair Café’ in ontmoetingscentra op gang getrapt Timmy Van Assche

15u09 1 Oostende Voor het vierde jaar is een nieuw uitgave van het ‘Repair Café’ uit de startblokken geschoten. Dat is een maandelijkse gratis bijeenkomst waarbij vrijwilligers en eigenaars samen spullen herstellen. Elke maand houdt het café halt in een ander ontmoetingscentrum. De eerste editie van het nieuwe seizoen vond zaterdag plaats ‘t Viooltje.

Een twintigtal vaste vrijwilligers staat in voor de bezetting van diverse posten en disciplines. “Zij bezitten over een dosis know-how van onschatbare waarde”, zeggen schepen Maxim Donck (N-VA) en centrumleider Debbie Degrieck. “Hoe we te werk gaan? Bijvoorbeeld: een meneer drinkt graag een kopje koffie gemaakt van vers gemalen koffiebonen. Maar op een dag werkt zijn koffiemolen niet meer. De man komt langs op het ‘Repair Café’ en bij binnenkomst wordt er gevraagd wat er precies gerepareerd moet worden. De bezoeker ontvangt een volgnummer voor elektro en wacht vervolgens zijn beurt af. In tussentijd kan hij een drankje nuttigen. De vrijwillige hersteller bekijkt vervolgens samen met meneer wat het probleem precies is en samen zoeken ze naar een oplossing. Het doel is dat de bezoeker huiswaarts keert met een herstelde koffiemolen.” Op de eerste dag kwamen mensen af met bijvoorbeeld computers, strijkijzers, grasmaaiers, heggenscharen en messen om te slijpen. Je kan er ook je fiets laten nakijken. “Het Repair Café is ondertussen een gekend begrip geworden in Oostende en ontvangt maandelijks tussen de 50 en 60 bezoekers”, maken Donck en Degrieck zich sterk. Zien we de bevoegde schepen straks ook als hersteller aan het werk? “Da’s een goeie vraag", schiet Maxim Donck in een lach. “Zo handig ben ik niet, hoor. Ik ben al blij dat ik een lamp kan indraaien.” Het volgende Repair Café vindt plaats op zaterdag 9 november in De Boeie (Kerkstraat 35), op zaterdag 14 december in De Ballon (Mansveldstraat 9) en op zaterdag 11 januari 2020 in Oud Hospitaal (Amsterdamstraat 61), telkens van 13.30 tot 17 uur.