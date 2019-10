Nieuw proefproject: elke woensdag bordspellennamiddag in OC Oud Hospitaal Timmy Van Assche

29 oktober 2019

18u32 6 Oostende In ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in de Amsterdamstraat is een leuk proefproject gestart. Vanaf november kan je er elke woensdag terecht om bordspellen te spelen tussen 14 en 16 uur. Opvallend detail: alle 21 spellen werden gemaakt door vrijwilliger Pierre De Smedt.

In het centrum vind je geen schaak- of damspel en ook geen ganzenbord, maar een brede waaier aan unieke en zelf ontworpen spelletjes die je een ontspannende en boeiende belevenis opleveren, zoals een avontuurlijke survivaltocht, duizelingwekkende skislalom, jumpingervaring of een pretparkbezoek. Je kan zelfs Tour de France-ritten beleven. Per bord is het mogelijk om met liefst vijf vrienden of familieleden te spelen.

Jong en oud samenbrengen

Pierre De Smedt (67) is de bedenker en maker van 21 spellen. “Ik ben al mijn hele leven actief in het verenigingsleven en ben ook vrijwilliger in het Oud Hospitaal. We gingen op zoek naar een activiteit die hier nog niet werd aangeboden en kwamen al snel uit bij unieke bordspelletjes. Het doel is jong en oud samenbrengen en het ontmoetingsaspect versterken. Er kan gespeeld en gelachen worden bij een kopje koffie en stukje gebak.” Pierre heeft zelf de borden gezaagd en beschilderd, en schreef ook de spelregels. “En ik heb ideeën voor nóg eens 25 spelletjes”, lacht de sympathieke Pierre. De eerste bordspellenmiddag lokte meer dan vijftig deelnemers. “Wat Pierre heeft gedaan - maar liefst 21 spelletjes maken -, is een waar huzarenstuk. Alle spellen zijn heel knap uitgewerkt, met veel oog voor detail”, zegt schepen van Ontmoetingscentra Maxim Donck (N-VA). “We zullen dit project verder opvolgen en indien mogelijk zelfs uitbreiden naar andere ontmoetingscentra in Oostende.”