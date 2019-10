Nieuw politiekantoor wordt in maart in gebruik genomen Leen Belpaeme

22 oktober 2019

06u56 1 Oostende De werken aan het nieuwe politiekantoor in de Lijndraaiersstraat in Oostende heeft een fikse vertraging opgelopen, maar zit nu in een eindfase. Op 13 december is de voorlopige oplevering voorzien, maar de operationele diensten verhuizen pas in maart.

De bedoeling was om al een halfjaar geleden in het nieuwe politiekantoor te trekken. De politie van Oostende zit nu verspreid over verschillende locaties en kampt met plaatsgebrek. De werken voor een nieuw politiekantoor op het Hazegras zijn al in november 2017 gestart. De werken liepen echter vertraging op, maar zitten nu wel in een eindfase. “De bovenste verdiepingen zijn nu al klaar. Tegen 6 november zijn alle rondgangen in het gebouw achter de rug. Op 13 december is dan de voorlopige oplevering voorzien. Daarna moeten de technieken eigen aan de politie weliswaar nog geïnstalleerd worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de dispatch en een videowall. Deze nieuwe technieken zullen de manier van werken van de politie grondig wijzigen”, vertelt schepen Björn Anseeuw (N-VA) De verhuis van een politiedienst heeft wel wat voeten in de aarde. “De ondersteunende diensten kunnen in de tweede helft van februari hun intrek nemen in het nieuwe gebouw. De operationele diensten van volgen begin maart. Er is nog wat opleiding nodig om met de nieuwe technieken om te gaan. Trial and error is hier niet mogelijk vermits de veiligheid moet gegarandeerd blijven.”