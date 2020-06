Nieuw Oostends sprookje met zeehond Selkie. “We willen iedereen ervan bewust maken dat zeehonden geen knuffeldieren zijn” Leen Belpaeme

03 juni 2020

08u26 0 Oostende Na het succes van het eerste Oostends sprookje Langsnuit en de zeesterren verschijnt in de tweede helft van juni een vervolg, Langsnuit en Selkie de zeehond.

Voormalig journalist Eddy Surmont heeft de smaak van het schrijven al langer te pakken, maar de laatste jaren laat hij die creativiteit los op kinderverhalen. En met succes. In oktober 2018 verscheen het eerste echt Oostends sprookje. De aanwezigheid van zeehonden op het Klein strand in Oostende zorgden voor nieuwe inspiratie bij de auteur. “Het is een sprookje geworden dat educatief en informatief is. Ik heb daarom samengewerkt met natuurgids Luc David, hij weet alles over zeehonden. Veel mensen vergeten dat het nog altijd roofdieren zijn met scherpe tanden. Ze komen veel te dicht als ze de dieren rusten op het strand. We willen iedereen ervan bewust maken dat zeehonden geen knuffeldieren zijn”, vertelt Surmont. De zeehonden deden hem terugdenken aan een saga die hij gehoord had op de Shetland eilanden. “De zeehond Selkie kon zijn huid afwerpen en mens worden. Dat was een ideaal uitgangspunt voor een modern sprookje waarbij Selkie verstrikt raakt in afval in zee en droomt dat hij mens wordt. Als hij aanspoelt op het strand wordt hij naar Sea Life in Blankenberge gebracht. Zoals het past bij een sprookje loopt het verhaal goed af als Selkie zijn ouders terugvindt nadat hij terug vrijgelaten wordt. Natuurlijk komen ook zeepaardje Langsnuit en Gullie de meeuw opnieuw voor in het verhaal”, zegt de auteur. Voor de illustraties werkte Surmont opnieuw samen met Mieke Drossaert. “Ze illustreert op onnavolgbare wijze de ziel van het sprookje. Elke pagina van het boek is een kunstwerk op zichzelf.”

Het boek wordt uitgegeven bij Ambilicious.