Nieuw jazzcafé in Oostende “Het is een grote woonkamer geworden” Leen Belpaeme

14 november 2019

15u39 0 Oostende Laura Boccasile opent met On Stage opnieuw een horecazaak in Oostende. Ze richtte in de Vlaanderenstraat een gezellig jazzcafé in. Er zal plaats zijn voor optredens, maar het moet vooral een plaats zijn waar mensen zich thuisvoelen.

Laura Boccasile baatte vroeger Bubbles uit in Oostende, maar keert na een tussenstop van drie jaar nu terug naar Oostende met On Stage in de Vlaanderenstraat 60. “We hebben met tweedehands meubels geprobeerd om de zaak gezellig in te richten zodat mensen zich hier thuisvoelen. We hebben een podium waarmee we jonge talenten een kans willen bieden met concerten en jams”, licht de zaakvoerster toe. “Ik ben ondertussen 60 jaar. Ik moet niets meer opbouwen, ik wil vooral nog graag genieten. Voor mij gaat het vooral om menselijk contact. Ik wil daarom graag een plaats zijn waar mensen die eenzaam zijn terecht kunnen, maar ik wil in de toekomst ook graag avonden organiseren voor mensen met een beperking. In de namiddag heb ik ideeën voor workshops”, licht Laura Boccasile toe. Schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) is tevreden met de nieuwe zaak. “We hadden al een tijdje geen jazzcafé meer in Oostende. Deze zaak is dus zeker een verrijking in het aanbod.”