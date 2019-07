Nieuw Italiaans restaurant vervoegt Christinastraat Leen Belpaeme

30 juli 2019

12u36 2 Oostende De Italiaanse chef Vito Centomani opent in de Christinastraat een nieuw restaurant Resto Vito. Vanaf half augustus wil Vito je laten kennis maken met de keuken van Puglia.

In de Christinastaat wordt de voormalige koffiebar Baristas no75 een Italiaans restaurant. In zijn nieuwe restaurant Resto Vito wil de gelijknamige chef je graag laten kennis maken met de lokale, Apuliaanse keuken. Apulië (Puglia) is gelegen in Zuidoost-Italië . ‘De keuken van Puglia is gebaseerd op de producten die er van nature voorkomen en verbouwd kunnen worden. Dat zijn vooral granen, olijven (olijfolie), druiven (wijn), zeevruchten, fruit en heel veel soorten groenten’, vervolgt hij. Vito haalt heel wat van zijn ingrediënten rechtstreeks uit Puglia. Hij is zelf afkomstig van Monopoli en heeft 25 jaar ervaring als chef. De presentatie van zijn gerechten is al vele jaren zijn visitekaartje. “Mijn recepten vinden hun oorsprong in de cucina povera, de eenvoudig keuken van de armen. Het betekent gebruik maken van wat de zee en de aarde te bieden hebben en koken met verse, lokale en seizoensgebonden ingrediënten”, legt hij uit.

Terwijl Vito verantwoordelijk is voor alles wat er op tafel komt, zorgde zijn partner Katrien Baele voor het concept achter het nieuwe restaurant. “De inrichting is minimalistisch, we hebben gekozen voor zwart en wit. Alles wat passie is, zorgt voor kleur: het eten op je bord, de wijnen, de kunst in de zaak en onze handgemaakte waterglaasjes”, vult ze aan.