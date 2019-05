Nieuw hotel Cocoon opent de deuren in Van Iseghemlaan Leen Belpaeme

23 mei 2019

Oostende C-hotels opent met viersterrenhotel Cocoon nu al een vierde hotel in Oostende, naast Andromeda, Burlington en Upstairs Hotel.

Het hotel is centraal gelegen in de Van Iseghemlaan. De voorbije maanden werd het voormalige Hotel Acces volledig gestript en van kop tot teen gerenoveerd tot een splinternieuw hotel. In samenwerking met het toonaangevend interieurmerk Rivièra Maison werd er gekozen voor de warme Hamptons Beach-stijl. Er zijn in totaal 67 kamers voorzien van alle luxe en comfort. “We merken dat de vraag naar hotelkamers nog altijd toeneemt en dat mensen op zoek zijn naar beleving en concepthotels. Dat concept wordt doorgetrokken van het onthaal tot aan de kamers. We hebben het hotel gepositioneerd tussen Burlington en Andromeda. We merken dat de toerist bereid is om meer te betalen voor kwaliteit”, vertelt zaakvoerder Xavier Vercaemst. Er weken een tiental mensen in het hotel. De prijzen variëren tussen 80 en 190 euro voor 2 personen. C-Hotels Cocoon is het achtste hotel van de C-Hotels groep aan de kust. De groep heeft ambities om ook in andere steden uit te breiden, maar dat lukt nog niet. “We zouden graag bepaalde concepten uitrollen in grote steden. Maar voorlopig is dat nog niet aan de orde”, zegt Vercaemst nog. Binnenkort openen bovendien nog twee hotels aan de kust. Op 11 juni open hotel Continental in De Panne en in juli Zeegalm in Midelkerke.