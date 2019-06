Nieuw deze zomer: elke woensdagavond dj-optredens in Langestraat onder noemer ‘Longstreet Beats’ Timmy Van Assche

13 juni 2019

19u52 0 Oostende Met ‘Longstreet Beats’ wordt in juli en augustus elke woensdagavond een feestje gebouwd op verschillende plaatsen in de uitgaansbuurt. Negen uitbaters in de Langestraat, het stadsbestuur en het Economisch Huis slaan hiervoor de handen in elkaar.

Het samenwerkingsverband is nieuw en moet het uitgaansleven in Oostende een nieuwe boost geven. Concreet zal er elke woensdagavond in juli en augustus een mobiel podium komen waarbij elk van de negen deelnemende cafés de muzikale invulling verzorgt. “Afhankelijk van de uitbater komt het podium op een andere plaats te staan. Zo komt elke stukje van de Langestraat aan bod. De bedoeling is om ook in het midden van een wat kalmere week animo in de uitgaansbuurt te brengen en de gezellige terrassen van leuke muziek te voorzien”, zegt schepen Maxim Donck (N-VA), bevoegd voor het uitgaansbeleid. “Dit is een positief project om de horeca in de Langestraat in de kijker te zetten. Zo profileren we ons als stad waar steeds iets te beleven valt. De goeie samenwerking tussen de verschillende partners onderling is ook positief voor het imago van de sector en de stad”, voegt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA) eraan toe. Café Twilight nodig dj Sandrita uit (3 juli), Copador zet dj Pudde aan de draaitafels (10 juli), Lafayette kiest voor Last Warning Sound (17 juli), Manuscript voor dj Samba (24 juli) en Club Chaud sluit de maand af met gvQ (31 juli). Bistrot programmeert dj Mystique (7 augustus), Hemmingway dj Gueush (14 augustus), Brazza gaat voor Djonah (21 augustus) en club The Switch sluit op 28 augustus af met dj’s Lemma, Twobazz en The Switch Family. De organisatoren benadrukken dat alle muziekgenres aan bod komen. Alle optredens starten om 19 uur en eindigen om 23 uur.