Nieuw autonoom gemeentebedrijf Mobil-O opgericht om mobiliteitsproblemen in Oostende op te lossen Leen Belpaeme

18 juni 2019

15u36 5 Oostende Het stadsbestuur van Oostende heeft beslist om een nieuw autonoom gemeentebedrijf ‘Mobil-O’ op te richten. Op die manier wil het schepencollege een inhaalbeweging maken op vlak van mobiliteit.

“Met Mobil-O willen we versneld zorgen voor vlotter verkeer en een verkeersveilige stad. Onze stad moet op vlak van mobiliteit echt een inhaalbeweging maken. Met dit nieuw autonoom gemeentebedrijf maken we versneld werk van een totaalplan” laat burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) weten. Vanuit Mobil-O zal gewerkt worden aan ‘Mobility as a Service’ (MaaS). “We willen een platform aanbieden bovenop de operatoren om verschillende vervoerswijzen gebundeld aan de klant aan te bieden. Daarmee kan iemand perfect een reisroute uitstippelen van punt A naar punt B, waarbij hij met de wagen naar Oostende komt, parkeert aan de rand van het stadscentrum, daar een elektrische bus neemt om vervolgens het laatste stukje van de route met de deelfiets of -step af te leggen. Het is de bedoeling dat men op dat ene platform niet alleen een route kan uitstippelen, maar meteen ook parking reserveren, een bus-ticket kopen en een deelfiets bestellen” legt Björn Anseeuw uit.

Daarnaast is het ook de bedoeling om te investeren in nieuwe parkeer- en fietsinfrastructuur. “Om het stadscentrum autoluw te maken, moeten we vlakbij dat centrum volwaardige alternatieven aanbieden aan de automobilist” zegt bevoegd schepen voor Mobiliteit, Björn Anseeuw. Voor de fietsers komen er ondermeer meer comfortabele fietsstallingen. Daarnaast komt er een nieuw mobiliteitsplan. “Eindelijk komt er een mobiliteitsplan waar zowel de verzuchtingen van de handelaars, de inwoners als de bezoekers stads-breed op elkaar afgesteld worden”, aldus schepen Bart Plasschaert.

Dat net een N-VA’er een nieuw autonoom gemeentebedrijf opricht is opvallend. De partij pleitte namelijk in aanloop naar de verkiezingen om het aantal AG’s af te bouwen. “Dat klopt en dat voornemen is er nog altijd. Het was oorspronkelijk dan ook de bedoeling om onze parkeeractiviteiten in een bestaand AG onder te brengen, maar beide bedrijven die hiervoor in aanmerking kwamen hebben historisch een schuld die moet afgelost worden. We willen de opbrengsten van het parkeren opnieuw gebruiken voor mobiliteitsoplossingen. Stel dat we deze activiteit in één van de AG’s hadden gestoken dan was dat niet mogelijk omdat het enkel zou gebruikt worden om een put te dempen. We werken ondertussen aan het wegwerken van de schulden bij het AGGB en AGSO. Het oorspronkelijke voornemen blijft dus.”

De stad zal vanaf 1 juli ook zelf een betalende zone beheren op het bovengrondse stuk van de zeeparking. De afgelopen maanden was hier een blauwe zone in afwachting van de plaatsing van de parkeerautomaten. “Als alles goed gaat zullen de parkeermeters daar geplaatst worden en geactiveerd op 1 juli. Het is nu nog wachten op de leverancier. De bedoeling is hier enerzijds om de opbrengsten te gebruiken voor de mobiliteit. Daarnaast kunnen we ook veel leren in betrekking tot het parkeerbeleid”, zegt Anseeuw nog.