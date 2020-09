Nieuw aanbod Sport aan Zee voor het najaar Leen Belpaeme

05 september 2020

12u30 0 Oostende Vanaf 7 september kan iedere Oostendenaar opnieuw proeven van een ruim aanbod aan sporten. In totaal staan meer dan 40 activiteiten op het menu, van maandag tot zaterdag. Deelnemen kan met een sportkaart.

Op een rustige manier aan de conditie werken of genieten van een coronaveilige groepsles op swingende muziek? Daarvoor zit je vanaf 7 september goed bij ‘Sport aan Zee’, het laagdrempelig aanbod van Stad Oostende voor iedereen vanaf 16 jaar. Tijdens de maanden juli en augustus werd een succesvolle zomereditie voorgeschoteld, die erg gesmaakt werd door de vele deelnemers die na maanden ‘in hun kot’ opnieuw konden genieten van het samen sporten en bewegen. In het nieuwe aanbod voor het najaar kan je van maandag tot zaterdag wekelijks deelnemen aan meer dan 40 sportactiviteiten, die georganiseerd worden in nauwe samenwerking met de Oostendse sportclubs. Er is voor elk wat wils. Zo kan je naast rustige lessen BBB, Pilates of yoga ook genieten van intensieve uurtjes met onder meer fitness, karate, kickboksen of zumba.

Je betaalt 2,50 euro per activiteit. Deelnemen kan met een sportkaart van 20 euro (8 beurten) Alle praktische details zijn te vinden op www.oostende.be/sportaanzee