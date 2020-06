Niet op het strand, wel tussen het groen: Qmusic maakt radio met Q-Hotspot in Maria Hendrikapark Leen Belpaeme

12 juni 2020

08u43 16 Oostende Qmusic komt deze zomer vanaf 6 juli terug naar Oostende om radio te maken. De zender kiest deze keer niet voor het strand, maar voor het Maria Hendrikapark als uitvalsbasis.

De Qmusic-dj’s zullen zes weken lang, elke dag van 6 tot 22 uur radio maken. “Van het strand naar het groen, we maken ons eigen Hyde Park in Oostende deze zomer. En zo is er meer plaats op het strand voor de zonnekloppers”, lacht Qmusic-dj Vincent Fierens.

Overnachten in Q-Bubble in park

Vincent maakte vanmorgen samen met Q-collega Sam De Bruyn en burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) de zomerplannen bekend in de ochtendshow, op de plek waar de Q-Hotspot zal vertoeven. De plaats werd muzikaal ingehuldigd door Q-collega’s Sean Dhondt en Maureen Vanherberghen, die een zomerse medley brachten. Naast liveradio valt er nog heel wat anders te beleven op de Q-Hotspot. Zo zijn er elke dinsdag Movie Nights in samenwerking met het Filmfestival Oostende, en brengen artiesten elke vrijdag liveoptredens.

Qmusic maakt niet alleen radio vanuit het Maria Hendrikapark in Oostende. De radiozender doet deze zomer ook heel wat luisteraars een unieke beleving in het groen cadeau. Zo kan elke dag één groepje van maximaal vier mensen in het Maria Hendrikapark overnachten in de Q-Bubble, te midden van de natuur met alles erop en eraan. In tegenstelling tot bij het Q-Beach House zal er geen horeca aanwezig zijn bij de Q-hotspot.

Niet alleen in Oostende

De zender blijft niet alleen in Oostende. Qmusic-dj’s Sam De Bruyn en Jolien Roets zullen elke dag zorgen voor de tofste apero op verscheidene hotspots in Vlaanderen. Ze trekken op pad doorheen Vlaanderen om de hotspots van de luisteraars te ontdekken en op die locatie elke dag twee uur liveradio te maken. “Qmusic is dé zomerzender en dat is dit jaar niet anders”, zegt Vincent Fierens. “We zitten niet enkel in Oostende met de Q-Hotspot, maar we blazen de summer vibes meer dan ooit door heel Vlaanderen. En uiteraard volgen we de nodige richtlijnen.”

Zodat niemand iets hoeft te missen van de Q-Hotspot, is er voortdurend een livestream te zien op alle kanalen van Qmusic. Opnieuw een mooie reclame voor Oostende.