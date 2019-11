Niet alleen skaters, maar ook pakweg BMX’ers kunnen boete krijgen bij overlast. En niet alleen aan Kursaal, maar in heel Oostende Leen Belpaeme

18 november 2019

20u37 0 Oostende De verordening waarbij in Oostende de overlast door skaters kan aangepakt worden, beperkt zich niet tot het Kursaal. In de hele stad kunnen rolschaatsers en BMX’ers een boete krijgen als zij hinder veroorzaken. “Dit stadsbestuur verliest elke redelijkheid", stelt John Crombez (sp.a).

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) communiceerde eerder al dat skaters die aan het Kursaal overlast veroorzaken, een boete kunnen krijgen. De verordening blijkt evenwel veel ruimer te zijn.

De wijziging die voorligt, beoogt een verbod op rolschaatsen en -planken, skateboards, skeelers, BMX-fietsen en andere aanverwante toestellen op alle markten en openbare plaatsen in Oostende. Dit geldt wel alleen als dit overlast veroorzaakt: de veiligheid van anderen in het gedrang brengen, de vlotte doorgang belemmeren of schade berokkenen aan straatmeubiliair, monumenten of openbare gebouwen.

‘Wat is overlast?’

Een hele boterham dus, maar ook bijzonder vaag volgens gemeenteraadslid John Crombez (sp.a). “Deze verordening laat te veel ruimte voor interpretatie. Want wat is overlast? Het verbod beslaat ook het volledige grondgebied van Oostende. Zelfs de politie had geadviseerd om het verbod te beperken tot Casino-Kursaal, maar dat advies werd niet gevolgd. Dit stadsbestuur verliest elke redelijkheid. Niets mag nog, en dat kan je 250 euro kosten”, zegt Crombez. De fractie sp.a-stadsmakers stemde tegen op dit punt. Crombez vroeg ook dat de korpschef een toelichting zou geven bij het negatief advies van de politie, maar die uitleg kwam er niet.

Bewust ruim gelaten

Volgens burgemeester Bart Tommelein werd de regeling bewust ruim gelaten. “We maken geen verordening per locatie, zodat we niet bij elk probleem naar de gemeenteraad moeten trekken. We hebben ons laten inspireren door de verordening rond het gebruik van alcohol op het openbaar domein, waarbij ook gezegd wordt dat er opgetreden wordt bij overlast. Wil dat zeggen dat er te pas en te onpas zal opgetreden worden? Nee, en dat is de politie nu ook niet van plan.”