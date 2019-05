Niels, Christophe, Jamie en Stephie zijn voortaan bijzondere ambassadeurs van Oostende Leen Belpaeme

23 mei 2019

09u18 7 Oostende Schepen Hina Bhatti (Open Vld) heeft vier mensen met een beperking gevraagd om als ambassadeurs van de stad de Oostendenaars te laten kennis makenmet hun leefwereld. De ‘Bijzondere Oostendenaars’ zullen ook beleidsvoorstellen door.

Schepen Hina Bhatti is bevoegd voor Toegankelijkheid en ze wil alle drempels in de stad wegnemen, niet enkel de fysieke. Ze werkte daarom een concept uit met ‘bijzondere Oostendenaars’. De ambassadeurs hebben elk een beperking, maar dat weerhoudt hen niet om ambitieus en goedgezind door het leven te gaan. Niels Dewulf (30) is doof geboren en werkt bij de stedelijke werkhuizen in Oostende. Stephie Seghers (27) heeft autisme en behaalde twee diploma’s aan de VUB. Ze studeerde af als marinebiologe en volgt nu een stage bij het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Ondanks haar vele talenten heeft ze het toch moeilijk om werk te vinden. Christophe Hubrechsen (43) is verantwoordelijke van de telefooncentrale in het stadhuis van Oostende. Als je al eens naar het stadhuis hebt gebeld, is de kans groot dat je Christophe aan de lijn kreeg. Jamie Van Kerschaver heeft het syndroom van Down en werkt tijdens de week in Duinhelm of in soepbar Lizette.

Het project heeft twee luiken. Zo is de bedoeling dat de ambassadeurs bekende Oostendenaars worden die op evenementen aanwezig zijn en hun leefwereld tonen. Op die manier kunnen misverstanden of vooroordelen uit de wereld geholpen worden. Anderzijds zullen ze zelf ook beleidsvoorstellen doen. “Ik heb ondertussen al samengezeten met mensen met autisme en daaruit zijn al heel concrete en kosteloze tips gekomen. Zo kan het voor deze mensen een groot verschil maken als je oordopjes klaarlegt bij de Kermis”, aldus schepen Bhatti.