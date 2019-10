Netwerkevent op A l’Ostendaise wil lokale culinaire helden in de kijker plaatsen Leen Belpaeme

23 oktober 2019

10u08 0 Oostende Er wordt tijdens A l’Ostendaise – Kom proeven in juni volgend jaar voor het eerst een netwerkevent georganiseerd in samenwerking met Toerisme Oostende. Wie nu al even wil dromen van lekker eten aan de rand van de zee kan al tickets kopen, maar de organisator OMAG is vooral ook op zoek naar lokale ondernemers die op culinair vlak met iets speciaal bezig zijn om hun verhaal te komen vertellen.

A l’Ostendaise is al enkele jaren een succes om het zomerseizoen mee te starten in Oostende. Vanaf volgend jaar wordt er ook een netwerkevent georganiseerd voor in totaal 400 mensen. Op zaterdag en zondag 27 en 28 juni zullen er elke dag twee evenementen zijn met telkens 100 gasten. “We houden de bezetting per keer bewust kleinschalig zodat de deelnemers echt de kans krijgen om met elkaar te praten. Ze krijgen bovendien een rondleiding in groepen van 20 mensen langs de chefs die zichzelf en hun gerecht kunnen voorstellen. We laten ook per event drie chefs vertellen. Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen met een uniek product die willen langskomen om het culinaire verhaal af te maken. In Oostende zijn heel wat interessant mensen die op culinair vlak een verschil maken en die willen we graag aan bod laten komen”, licht Geert De Lombaerde van OMAG toe. De deelnemers zullen een plaats krijgen in een tent met zitplaatsen. Het evenement duurt telkens van 11 tot 15 uur en dan wordt van 17 tot 21 uur de volgende groep ontvangen. Er worden 5 visgerechten geserveerd volgens het concept van A l’Ostendaise en een dessert. Meer info via info@vmconline.be. Een ticket kost 99 euro per persoon.