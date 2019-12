Netwerk van speeddealers opgepakt tijdens huiszoekingen Bart Boterman

10u16 4 Oostende De recherche van de lokale politie Oostende heeft zes verdachten gearresteerd in een onderzoek naar dealen van speed in de badstad. Er zijn maandag verschillende huiszoekingen gehouden, nadat de speurders een hoofdleverancier en drie dealers identificeerden.

Tijdens het onderzoek, met onder meer telefoontaps, werd duidelijk dat de dealers elk tussen de 25 en 100 gram afnamen per aankoop bij de leverancier. Tijdens die huiszoekingen op maandag, op diverse locaties, werden volgens de Oostendse politie zes verdachten gearresteerd. In totaal werd is 150-tal gram amfetamines, wat XTC en 900 euro cash geld in beslag genomen. Drie van de zes arrestanten werden na ondervraging aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. De anderen mochten voorlopig beschikken, maar het onderzoek loopt ook nog tegen hen.