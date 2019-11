Net voor verlengd weekend wordt straat afgesloten. Tankstation en garage niet meer bereikbaar. “Was dat nu echt nodig?” Leen Belpaeme en Benny Proot

09 november 2019

16u51 3 Oostende Joachim Van Hecke kreeg op 31 oktober een bewonersbrief in de bus dat de Zandvoordestraat, waar zijn garage en tankstation gevestigd is, zou afgesloten worden voor verkeer op 4 november. De ondernemer kreeg zo slechts vier dagen om zich voor te bereiden op werken waardoor zijn garage drie weken niet bereikbaar is. Om het nog erger te maken werd de doorgang op de hoek met de Plantijnstraat net voor de start van het verlengd weekend nog vlug afgesloten met een kraan. “Was dat nu echt nodig om ons volledig onbereikbaar te maken?”

Momenteel zijn aanpassingswerken bezig aan de rijweg van de Zandvoordestraat vanaf de Steenovenstraat tot aan de Plantijnstraat. Het gaat over asfalterings- en renovatiewerkzaamheden die vermoedelijk zo’n drietal weken zullen duren. Ondertussen is het zo rustig in de straat dat Joachim op het asfalt kan gaan liggen om te poseren voor onze fotograaf met op de achtergrond zijn benzinestation dat er werkloos bijligt. “We hebben zaterdagmorgen zo’n 500 liter verkocht, terwijl dat normaal zeker 2000 liter is. Er is sowieso geen passage door de werken, maar dan sluiten ze vlak voor het weekend ook nog eens de enige doorgang af aan de kant waar ze nog niet aan het werken waren.” Op de hoek met Plantijnstraat werd vrijdag aan beide kanten van de rijweg een klein stukje asfalt verwijderd. Het verkeer mag niet meer door en een kraan blokkeert de weg. “Waarom konden ze dat niet na het weekend doen? Nu zitten wij een extra weekend zonder klanten. Gelukkig houdt onze buurman een stukje vrij zodat auto’s nog kunnen passeren, maar weinig mensen doen het ook effectief. En er mogen hiernaast geen klanten zijn of de doorgang is versperd." De werken hebben ook gevolgen voor de garage. “Ik weet niet of klanten volgende week met hun auto tot hier zullen geraken of niet. Tien jaar geleden waren hier ook grote werken, maar er werd altijd voor gezorgd dat we bereikbaar bleven. Waarom kan daar nu niet voor gezorgd worden?”

Op maandag 4 november zijn de werken begonnen, maar Joachim Van Hecke kreeg pas op 31 oktober een brief in de bus. “Ik begrijp dat er moet gewerkt worden, maar er is heel weinig communicatie over geweest vanuit het stadsbestuur. We kregen pas vier dagen voor de start van de werken een brief en we wisten niet wanneer we wel of niet bereikbaar zouden zijn.”

Volgens schepen Björn Anseeuw (N-VA) gaat het om onderhoudswerken. “Als er grote werken zijn waarbij de straat wordt heraangelegd ligt de timing op voorhand vast en kunnen we de bewoners ook ruim op tijd informeren. Hier gaat het om onderhoudswerken waarbij betonstenen worden vervangen door asfalt en enkele betonplaten worden vernieuwd. We werken hiervoor met een vaste aannemer. Deze laat enkele dagen vooraf weten wanneer hij de werken kan uitvoeren en wij informeren op onze beurt de inwoners. Wij kunnen dus niet vroeger informeren. Dat er op vrijdagmiddag nog een stuk asfalt wordt gefreesd is niet zo abnormaal. Als ze hiermee moeten wachten tot na het weekend schuiven de werken opnieuw een dag op, maar ik begrijp dat dit vervelend is voor de mensen die daar een zaak hebben.”