Net op warmste dag ooit moet politie hond bevrijden uit snikhete wagen: “Hond verkeerde in levensgevaar” Mathias Mariën

26 juli 2019

15u50 44 Oostende De politie van Oostende heeft gisteren - op de warmste dag ooit in ons land - een hond moeten bevrijden uit een snikhete geparkeerde wagen langs de Albert I-Promenade. Het dier verkeerde in levensgevaar en kon maar net op tijd gered worden.

De politie merkte het beest even na 20 uur op. “Onze diensten waren genoodzaakt om het raam van een geparkeerd voertuig Kia Sportage in te slaan om een hond te redden”, bevestigt commissaris Kris Allary.

De 52-jarige eigenaar uit Hoei had het dier achtergelaten in de gesloten wagen. Met buitentemperaturen tot 35 graden liep de temperatuur in het voertuig zeer snel op. “De hond verkeerde in levensgevaar toen we het uit de wagen haalden”, aldus Allary. “Na het uithalen werd de hond afgekoeld door een natte doek op de buik te plaatsen en de poten te overgieten met koud water. Tevens werd er een pot met water aan de hond gegeven dewelke hij onmiddellijk heeft uitgedronken.”

De agenten stelden ook prompt een proces-verbaal op, de eigenaar mag zich aan een fikse boete verwachten.