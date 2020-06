Negenkoppige bemanning van schip dat vluchtelingen op zee redde is in quarantaine geplaatst Siebe De Voogt

28 juni 2020

18u08 36 Oostende De bemanning van de Sirius, het schip dat zaterdagmorgen De bemanning van de Sirius, het schip dat zaterdagmorgen vijftieb transmigranten uit zee redde voor de kust van De Panne, is in quarantaine geplaatst. De negen personen worden uit voorzorg getest op corona. “Ze droegen de nodige bescherming, maar bij de vluchtelingen was dat niet het geval", vertelt An Truyts van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

De reddingsactie van zaterdagmorgen heeft voor de negen bemanningsleden van de Sirius dus minder aangename gevolgen. Ze mogen het schip, dat aangemeerd ligt in de haven van Oostende, voorlopig niet verlaten. “De bemanning moet deze week eerst een coronatest ondergaan”, zegt An Truyts van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. “Het was de eerste keer dat een grote groep personen aan boord van de Sirius kwam. Tijdens de coronacrisis mocht dat niet.”

Bescherming

Volgens het Agentschap droeg de bemanning de nodige bescherming. “Ze hadden handschoenen, een mondmasker en een bril aan. Toen de transmigranten aan boord kwamen, kregen ze meteen een masker opgezet, maar die hadden ze op zee natuurlijk niet aan. Er is nauw contact geweest met onze bemanning en we willen dan ook geen enkel risico nemen. We kennen de gezondheidstoestand van de transmigranten niet.”

Hoe lang de quarantaine duurt, hangt af van wanneer de testen kunnen afgenomen worden. De Sirius, die deel uitmaakt van DAB Vloot in Oostende, is voorlopig niet operatief. “Als een van de testen positief zou zijn, zullen we dat op het moment zelf evalueren. Daar kunnen we nu nog geen uitspraken over doen", besluit Truyts. “Er is aan het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum gemeld dat de Sirius voorlopig niet kan uitvaren.”