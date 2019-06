Negen Oostendse scholen doen mee aan Rode Neuzen Dag: “We willen jongeren een hart onder de riem steken” Leen Belpaeme

19 juni 2019

14u22 0 Oostende Rode Neuzen Dag wil dit jaar van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken. 1.132 scholen hebben zich al aangemeld, waaronder al negen uit Oostende en nog veel meer uit de regio.

Waar de vorige jaren de focus van Rode Neuzen Dag lag op het mentaal welzijn van jongeren, verruimt de goeddoelactie dit jaar naar het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. Om die problematiek onder de aandacht te brengen, roept de Rode Neuzen Dag zoveel mogelijk scholen op om acties te organiseren. “We willen de scholen zo goed mogelijk inspireren en ondersteunen”, licht Qmusic-dj en Rode Neuzen Dag-supporter Sam De Bruyn toe. “Het geld van de actie van de school gaat integraal naar hun gekozen project, aangevuld met een financiële extra door acties die de rest van Vlaanderen organiseert.”

Ook Vesaliusinstituut organiseert opnieuw acties voor Rode Neuzen Dag. “Wij doen met onze school mee aan Rode Neuzen Dag omdat we hier op school zelf al vaak geconfronteerd worden met jongeren die psychisch kwetsbaar zijn, en hen een hart onder de riem willen stoppen”, vertelt leerlingbegeleiders Sophie Vertongen. “Vorig schooljaar namen wij voor de eerste keer deel met ondermeer een soepverkoop, cakejesverkoop, verkoop rode neuzen, pannenkoek- en chocomelkverkoop. Dit jaar doen we mee met een carwash, wafelverkoop, rommelmarkt en er zal opnieuw soep verkocht worden. We hopen alvast op een mooie opbrengst.”

De vierde editie van Rode Neuzen Dag is op 29 november. Scholen die nog het voorbeeld van Vesaliusinstituut willen volgen, kunnen alle info vinden op rodeneuzendag.be.