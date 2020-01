Negen bewoners van appartementsgebouw geëvacueerd door brand, vuur wellicht aangestoken Bart Boterman

21 januari 2020

22u06 12 Oostende In de Westlaan in Mariakerke, een zijstraat van de Zeedijk, zijn dinsdagavond 9 bewoners van een appartementsgebouw geëvacueerd door een brand. Het vuur werd wellicht aangestoken. Niemand raakte gewond en de schade bleef relatief beperkt.

De brandhaard bevond zich in de hal van de eerste verdieping, voor de toegangsdeur van een appartement. Het ging gepaard met heel wat rookontwikkeling. Toen de brandweer aankwam, had een bewoner het vuur al gedeeltelijk geblust door er een emmer water over te gieten. De geëvacueerde bewoners werden tijdelijk opgevangen bij een buurtbewoner en in een politiecombi. De brandweer bluste na, ventileerde het gebouw en deed nog de nodige CO-metingen.

Gezien de plaats van de brandhaard, is het vermoeden over brandstichting groot. De politie is een onderzoek gestart. Voorlopig is niet duidelijk of er een branddeskundige is aangesteld. Na een uur mochten de bewoners opnieuw naar binnen.