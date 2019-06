Negen bewoners en enkele agenten naar ziekenhuis na brand door frietketel in flatgebouw Mathias Mariën

08u02 0 Oostende Langs de Torhoutsesteenweg in Oostende is vrijdagnacht omstreeks 4.30 uur brand uitgebroken op de vierde verdieping van een appartementsgebouw. Negen bewoners en enkele politiemensen raakten bevangen door de rook.

In het appartementsgebouw zijn 50 mensen ingeschreven. Alle bewoners werden door de hulpdiensten snel geëvacueerd. Er werd voorzien in een eerste opvang van de bewoners. “De brand was uiteindelijk snel onder controle”, zegt commissaris Kris Allary. “Volgens de brandweer is de oorzaak van de brand te wijten aan een frietketel die vuur vatte toen het fornuis bleef aan staan.” Even na 5 uur was de brand volledig geblust en werd het gebouw terug vrijgegeven. Alle bewoners konden gewoon terug naar hun appartement, met uitzondering van het appartement waar het heeft gebrand. Er wordt voor deze mensen de nodige opvang voorzien. De politiemensen die tijdens de interventie bevangen raakten door de rook, mochten na controle al het ziekenhuis verlaten. Twee van de negen bewoners die afgevoerd werden, moesten wat langer blijven voor extra controles.