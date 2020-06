Neem een foto van het strand op een CoastSnap-paal en help de wetenschap Leen Belpaeme

04 juni 2020

22u55 0 Oostende Op de Oosteroever staat voortaan een CoastSnap-paal. Deze paal laat burgers toe met hun smartphone vanuit een vaste positie beelden van het strand te nemen. De foto kan je delen op sociale media waarna wetenschappers er mee aan de slag gaan om strandkliffen en de evolutie van de kustlijn en het strandreliëf minutieus op te volgen.

“Een strand evolueert voortdurend, mee met het ritme van de seizoenen. Soms waait het zand nieuwe duintjes op, dan weer veroorzaakt een winterstorm de intussen beruchte ‘strandkliffen’. Wetenschappers bestuderen die evolutie en verzamelen data waarmee ze wiskundige modellen aansturen. Die data en modellen zijn van goudwaarde bij het monitoren van de huidige stranden en bij het plannen van bijkomende kustbescherming”, vertelt Jan Seys, woordvoerder van het VLIZ.

Vanaf deze week kunnen ook burgers actief meewerken aan dit onderzoek. De opdracht is simpel en borduurt verder op het Australische CoastSnap-initiatief. Je plaatst je smartphone in een houder, bovenop de CoastSnap-paal, en drukt af. Je deelt het beeld vervolgens via je eigen sociale media-kanalen met de hashtag #CoastSnapOostende waarna onderzoekers hiermee aan de slag kunnen.

De eerste paal staat nu op de zeedijk langs de Oostendse Oosteroever, ter hoogte van de Spinoladijk. Het station kwam er dankzij het Databeach-project, een samenwerking van de Vlaamse bedrijven IMDC, DEME, Vanbreda en Fluves, met steun van de Blauwe Cluster. Een infopaneel, aan de houder bevestigd, legt stap voor stap uit hoe je kunt meewerken aan dit burgerwetenschapsinitiatief. Binnenkort volgt een tweede meetstation in Koksijde (dichtbij Surfclub Windekind, Groenendijk).