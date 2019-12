Nederlandse drugskoerier riskeert 4 jaar cel voor de invoer van 41 kilogram cannabis Siebe De Voogt

09 december 2019

15u53 3 Oostende Een 23-jarige Nederlander hangt in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar boven het hoofd voor de invoer van 41 kilogram cannabis. De man leverde vooral in het Oostendse.

S.B. uit Bergen op Zoom maakte van de zomer van 2017 tot 23 april vorig jaar volgens het openbaar ministerie twintig ritten. Hij zou daarbij 41 kilogram cannabis geleverd hebben aan dealers in Oostende, Gistel en Middelkerke. De man beperkte zich niet alleen tot cannabis, want zou ook 250 gram cocaïne en 50 xtc-pillen afgeleverd hebben. Zijn advocaat betwistte die hoeveelheden. “Mijn cliënt voerde de ritten uit in opdracht van een landgenoot”, zegt meester Klaas Vandorpe. “Hij pleegde de feiten puur uit geldgewin. Voor de drugs ontving hij nooit geld. Enkel voor het transport werd mijn cliënt betaald. Per rit kreeg hij 200 euro.” B. brak naar eigen zeggen volledig met het drugsmilieu. Hij drong bij de rechter aan op een werkstraf. Eén van zijn afnemers was de 21-jarige A.B. uit Oostende. Volgens het parket dealde de man 2,75 kilogram cannabis. Hij riskeert daarvoor 3 jaar voorwaardelijk. Een 21-jarige man uit Middelkerke en een leeftijdsgenoot uit Bredene hangen respectievelijk 12 en 6 maanden voorwaardelijk boven het hoofd. Hun aandeel in het dossier was beperkter. Uitspraak op 13 januari.