Nederlander krijgt 2 jaar cel voor invoer van 335 kilogram cannabis, zijn oom wordt vrijgesproken Siebe De Voogt

09 september 2019

15u20 0 Oostende Een 26-jarige Nederlander heeft in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van twee jaar gekregen voor de invoer van 335 kilogram cannabis. De drugs werden via een transportbedrijf in Oostende naar het Verenigd Koninkrijk gebracht. De 51-jarige oom van Riley L. werd vrijgesproken.

Het onderzoek ging van start, toen de expeditieverantwoordelijke van het transportbedrijf uit Oostende argwaan kreeg. Op korte tijd was volgens de vrouw verschillende keren één pallet met handdoeken vervoerd naar het Verenigd Koninkrijk. Bij een controle op 25 mei 2016 troffen speurders in één van de dozen in totaal 67 pakketten aan met elk een kilo cannabis. Ze drugs zaten verstopt tussen stoffen en een donsdeken. Volgens de werkneemster van het transportbedrijf werden in totaal vijf verzendingen uitgevoerd naar dezelfde Britse bestemmeling: goed voor minstens 335 kilo cannabis.

De paletten werden enkele keren door éénzelfde huurvoertuig naar Oostende gebracht. Het voertuig bleek op naam van Nederlander Riley L. (26) te staan. Het onderzoek wees uit dat de man deel uitmaakte van georganiseerde bende. Hij stond in voor het verpakken en vervoeren van de drugs. Ook de 51-jarige oom van R. kwam in het vizier van de speurders, toen de expeditieverantwoordelijke verklaarde dat het pallet werd afgeleverd door een man van rond de 50. De vrouw herkende Jacobus L. in een fotodossier, maar dat achtte de rechter maandagmorgen niet voldoende als bewijs. Ze sprak de Nederlander vrij. Zijn neef werd bij verstek wél veroordeeld en kreeg twee jaar cel.