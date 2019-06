Nationale Loterij opent nieuwe ‘Lottery Shop’ op Wapenplein Timmy Van Assche

05 juni 2019

23u34 0 Oostende Deze week opent een gloednieuwe Lottery Shop de deuren in het Feest- en Cultuurpaleis op het Wapenplein van Oostende. Na Gent, Antwerpen en Luik is dit de vierde winkel van de Nationale Loterij.

Met de Lottery Shops wil de Nationale Loterij rechtstreeks in contact komen met haar spelers en het comfortabeler maken voor winnaars van middelgrote winstbedragen om hun winst te komen afhalen. “De spelers zullen voortaan concreet kunnen kennismaken met alle goede doelen die zij rechtstreeks steunen telkens ze meespelen met één van de spelen van de Nationale Loterij”, zegt brand manager Joke Vermoere. ‘Ieder jaar kan de Nationale Loterij, dankzij al haar spelers, 320 miljoen euro herinvesteren in uiteenlopende wetenschappelijke, culturele, sportieve en maatschappelijke projecten. Daarnaast zal de Nationale Loterij haar Lottery Shops gebruiken als een ‘testomgeving’ voor nieuwe producten. Kleinschalige proefprojecten zullen helpen uitwijzen hoe het staat met de kwaliteit van nieuwe producten, en of deze producten over het hele verkoopnetwerk kunnen worden verspreid.” De Nationale Loterij benadrukt dat ze niet in concurrentie wil treden met haar andere verkooppunten, zoals krantenwinkels, waardoor ze geen pers- of tabaksproduct aanbieden.