Nationale basketdames ruimen mee zwerfvuil op in de duinen van Raversijde: “Leuk om eens uit de basketzaal te zijn” Timmy Van Assche

07 februari 2020

17u30 0 Oostende Tussen de belangrijke kwalificatiematchen voor de Olympische Spelen door trokken de vier nationale basketploegen de duinen van Oostende in om afval te ruimen. Daarmee wil de wereldbasketbond FIBA duurzaamheid extra in de kijker zetten.

In de Versluys Dôme werken België, Japan, Zweden en Canada een kwalificatietornooi af voor de Spelen van komende zomer in Japan. Het tornooi startte donderdag en krijgt dit weekend een vervolg. Op de rustdag trokken de vier nationale ploegen naar de duinen van Raversijde, nabij het Duinenkerkje, om er blikjes, flessen, peuken en ander afval van tussen de gewassen en heuvels te rapen. Het initiatief komt van de tornooiorganisatie, de internationale basketfederatie en sponsors. De sportieve rivaliteit van op het basketparket werd even aan de kant geschoven, want alle teams werkten keurig samen. “Vandaag (vrijdag, red.) is vooral een dag om te recupereren, zware trainingen staan er niet gepland", legt basketicoon Ann Wauters uit. “Het is trouwens een leuk om uit de basket- of fitnesszaal te komen en een frisse neus op te halen. We steken maar wat graag onze schouders onder deze opruimactie en het goede voorbeeld te geven.” Wauters haalde er zelfs haar kinderen Lou, Dree en Vince bij, die gretig met een grijper en zak aan de slag gingen.

De Oostendse stadsdiensten en vrijwilligersgroep Proper Strand Lopers ondersteunden de actie. “We zien hier ook veel internationale pers, waardoor deze actie toch een extra dimensie krijgt”, zegt Kevin Pierloot van de Proper Strand Lopers. “Wat ook opvalt, is de grote motivatie bij de speelsters. Ze komen hier niet even een ‘acte de présence’ geven, maar echt de mouwen opstropen. Allemaal samen moeten we blijven het voorbeeld geven dat zwerfvuil echt niet kan.” Finaal werd toch 100 liter afval opgepikt.