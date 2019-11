Nachtwinkeluitbater beslist zaak te sluiten na gewapende overval waarbij hij tot bloedens toe werd geslagen Siebe De Voogt

21 november 2019

15u03 0 Oostende De uitbater van een nachtwinkel in Oostende besloot na een gewapende overval afgelopen zomer z’n zaak te sluiten. De man werd tot bloedens toe geslagen door een minderjarige jongen. Zijn twee meerderjarige kompanen riskeren een jaar cel met uitstel.

Twee gemaskerde mannen drongen op 1 augustus de nachtwinkel langs de Karel Janssenslaan in Oostende binnen. T.V. (19) richtte een zilverkleurig wapen op de uitbater en eiste het geld uit de kassa. “Het slachtoffer verweerde zich en probeerde het namaakwapen uit de hand van de overvaller te trekken”, stelde de procureur. “Tijdens de schermutseling trok hij een sjaal van het hoofd van diens belager. Die liep daarop naar buiten.” De nachtwinkeluitbater wilde de overvaller achternalopen, maar werd staande gehouden door diens kompaan.

Sluiting

De minderjarige jongen, zo bleek achteraf, diende het slachtoffer verschillende slagen toe. Volgens de advocate van de burgerlijke partij werd haar cliënt tot bloedens toe geslagen. “Hij liep een neusbreuk op en blauwe plekken over z’n ganse lichaam”, pleitte zij. “Mijn cliënt heeft z’n winkel twee dagen moeten sluiten en heeft nu besloten om z’n zaak te sluiten. Hij heeft teveel angst om nog langer achter z’n kassa te staan. Wij vorderen een schadevergoeding van 3.650 euro.” Onderzoek wees uit dat ook een andere 19-jarige Oostendenaar bij de feiten betrokken was. I.B. sprak volgens het parket kort voordien af met T.V. aan het stedelijk zwembad. Hij zou daar de opdracht gegeven hebben voor de overval. Het namaakwapen werd ook op zijn kamer aangetroffen.

De tiener ontkent evenwel dat hij de aanstoker was. “Hij heeft een wapen gegeven, maar wilde verder niets met de feiten te maken hebben”, pleitte zijn advocate Abigail Omoragbon, die aandrong op een werkstraf. Ook T.V. wil een werkstraf uitvoeren. “Mijn cliënt laat zich gemakkelijk beïnvloeden en liet zich meeslepen door de verkeerde vrienden”, aldus meester Nick Verstraete. Zijn cliënt ging zich een dag na de overval zelf aangeven bij de politie en is momenteel opgenomen in een instelling voor zijn psychische problemen. Uitspraak op 19 december.