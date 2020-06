Nachtclub Truth opent vrijdag met een zomerbar en nieuw terras Leen Belpaeme

08 juni 2020

14u59 0 Oostende Heel wat horecazaken openen nog niet op de eerste dag. Hier en daar worden nog aanpassingen gedaan om bezoekers zo goed mogelijk te verwelkomen. Zo ook in Truth Nightclub Oostende in de Langestraat. Kwame Badu was de afgelopen dagen volop bezig met het klaarmaken van een terras en een zomerbar.

De coronamaatregelen bieden voor elke horecazaak de nodige uitdagingen, maar vooral voor uitgaanscafés is het een serieuze aanpassing. Bij Truth Nightclub maken ze van de heropening gebruik om een terras te installeren voor de zaak in de Langestraat. “De andere cafés hebben al veel langer een terras, maar wij waren nog maar enkele maanden bezig toen de crisis uitbrak. We wilden bij de heropening nu graag onmiddellijk een goede start nemen en daarom richten we een terras in met zitbanken en er komen ook planten van bloemenwinkel Papaver in Oostende om het gezellig aan te kleden. We hebben een zomerbar gemaakt en serveren zelfgemaakte cocktails.” De zaak neemt alle nodige maatregelen om de heropening veilig te laten verlopen. “We hopen dat we vooral veel groepen tot 10 personen kunnen aantrekken omdat het dan pas rendabel wordt”, licht de Oostendenaar toe.

De nachtclub was nog niet zo lang bezig voor de crisis. “We waren goed bezig en bouwden een trouw cliënteel op. Nu moeten we weer opnieuw beginnen, maar we hebben er vertrouwen in.” Truth gaat vrijdag terug open. “We openen om 16 uur en zoals afgesproken met de stad en de andere uitbaters zullen we om 12.40 uur beginnen om de zaak af te sluiten.”