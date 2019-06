Nachtclub Flight 90 viert tweede verjaardag in Oostende: “Hopen hier nog lang te kunnen blijven” Timmy Van Assche

26 juni 2019

17u45 0 Oostende Nachtclub Flight 90, op het Monacoplein bij het Kursaal, viert vrijdag en zaterdag haar tweede verjaardag in Oostende. Voor de feestvierders staan er enkele promo’s in de aanbieding. “We hopen nog lang in Oostende te kunnen blijven”, zegt zaakvoerder Klaas De Coster.

Flight 90 opende in juni 2017 de deuren waar acht jaar daarvoor Krush Club gevestigd was. Maar de partytent bestaat al veel langer in het Vlaams-Brabantse Opwijk. Het concept van Flight 90 is vrij simpel: elke keer ‘vliegen’ de bezoekers naar een andere locatie, een ander thema, dus. “Dit weekend vieren we onze verjaardag in stijl. We trekken de boel op gang met een volledig nieuw feestje", zegt De Coster. “Vrijdag vliegen we voor het eerst helemaal ‘duty free’: bij aankoop van een fles sterke drank, krijgen feestvierders er de softdrinks gratis bij. En op zaterdag vlieg het feest naar Hollywood. Bezoekers krijgen een gratis glaasje cava en bij aankoop van één glas een tweede gratis. We willen er echt een heel plezante verjaardag van maken.”

“Kijk”, vervolgt De Coster, “we zijn heel gelukkig in Oostende: de sfeer zit goed en we zitten elk weekend stampvol. Nadat Krush Club vertrok, was het eventjes zoeken omdat wij iets commerciëler zijn dan onze voorganger, maar nu zitten we op het juiste spoor. We hopen hier nog vijf, tien of zelfs twintig jaar te kunnen feesten.”