Naast het ‘lachend kakje’ nu ook emoji met mondmasker op Oostends strand Leen Belpaeme

08 juli 2020

Oostende heeft twee nieuwe 'zeemoji's' geplaatst op het strand. Vorig jaar werden al de moderne oriëntatiepalen met het lachend kakje, een hartje en een smiley geïntroduceerd. Vooral het lachend kakje werd vorig jaar bekend toen het even gestolen werd door studenten. Dit jaar zijn er twee nieuwe palen, waaronder een emoji met een mondmasker, als eerbetoon aan de zorg.

De Oostendse oriëntatiepalen waren vorig jaar al een attractie. Dit jaar heeft een nieuw exemplaar ook een boodschap. Zo verwijst een ‘zeemoji’ met een mondmasker en een kapje op langs de westelijke strekdam naar de zorgsector. “De zeemoji’s waren vorig jaar een groot succes”, zegt ook burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “We willen met dit initiatief het bestaande concept van de oriëntatiepalen weer actueel en aantrekkelijk maken voor kinderen. De zorgsector-zeemoji moet bezoekers van onze stad ook aansporen om zich aan de richtlijnen te houden.”

Er komt ook een zeemoji van een spookje bij. De originele oriëntatiepalen werden bedacht door creatief bureau Hurae. “Het spookje is heel herkenbaar en populair bij kinderen. Met de andere zeemoji zetten we de zorgsector in de bloemetjes voor hun extra inspanningen van de voorbije maanden”, zegt Cleo Vandenbosch, business manager bij Hurae.

De nieuwe oriëntatiepalen zijn de opvolgers van de bekende palen met de vis, het huis of de bal. Er wordt telkens bewust gekozen voor bekende figuren die kinderen gemakkelijk onthouden. Als het druk wordt, zijn de palen heel handig om kinderen een herkenningspunt te geven zodat ze hun ouders gemakkelijk terugvinden.