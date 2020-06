Naar Oostende in de zomervakantie? Bezoek zeker ook eens de groene rand Leen Belpaeme

Geen Theater aan Zee en geen Paulusfeesten komende zomer, maar dat wil niet zeggen dat er niets te doen zal zijn in Oostende. De cultuurpartners maakten al een eerste deel van Zomer in O. bekend, en daarnaast kan je zowel heel wat cultuur als natuur opsnuiven.

Oostende zet ook meer dan ooit in op de groene rand rond de stad. Je kan het Groen Lint of de Oostendse krekenwandeling ontdekken. Het streetartfestival The Crystal Ship zorgt deze zomer voor vier nieuwe imposante werken: twee in Mariakerke, één op de site Plassendale (Bluebridge) en één vlak bij het Maria Hendrikapark. Een leuke familiezoektocht van 20 kilometer brengt je met de fiets langs plekjes die je misschien nog niet zo goed kende. De Q-Hotspot van Qmusic zet het prachtige Maria Hendrikapark als groene long in de kijker.

Vals meesterwerk

Er is deze zomer ook de langverwachte opening van het James Ensorhuis op 14 juli. Naast het oorspronkelijke huis van James Ensor is er nu ook een interactief belevingscentrum. Daar kan iedereen vanaf half juli de wereld van de Oostendse schilder komen ontdekken. Rond het vernieuwde James Ensorhuis werd een boeiend familietraject uitgewerkt. Tijdens een zoektocht naar een vals meesterwerk van Ensor ontdek je het hele belevingscentrum en in de stad kan je aan de slag met de Ensorzoektocht.

Voor wie naast zeelucht nog meer cultuur wil opsnuiven, loopt ook nog steeds de expo ‘Over Permeke. Met de klankkleur van een basviool’ in de Venetiaanse Gaanderijen. Je bekijkt er Oostende door de ogen van Permeke.

Ook organiseert Filmfestival Oostende de expo ‘Het wonder is geschied!’ in Fort Napoleon, van 11 juli tot 11 oktober. Aan de hand van beeldmateriaal, posters, artefacten, filmprijzen… wordt het een eerbetoon aan de Vlaamse film tussen 2000 en 2020.

Families

Voor families werd de TikTokTour uitgewerkt die je meeneemt langs Oostendse landmarks. Mariakerke wordt de meest familievriendelijke badplaats van de kust en Mu.ZEE pakt uit met extra workshops voor de jongsten.

Sport

Tot slot is er deze zomer ook bijzondere aandacht voor sport. Onder de noemer ‘Wijksport’ zijn er elke week laagdrempelige en gratis sportactiviteiten, verspreid over heel Oostende, voor kinderen en jongeren tussen 6 en 15 jaar. En ook het programma ‘Sport aan Zee’ start deze zomer opnieuw op: iedereen vanaf 16 jaar kan deelnemen aan een brede waaier aan begeleide sportactiviteiten, zowel overdag als ‘s avonds.