Na vliegtuigband nu ook kompas van bommenwerper uit WOII gevonden

op het strand Leen Belpaeme

01 april 2020

14u24 12 Oostende Carine Van Loocke deed dinsdag een bijzondere vondst op het strand van de Oosteroever. Het blijkt om een kompas te gaan afkomstig van een Britse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog.

In februari vond Sean Huwel nog een vliegtuigband op de Oosteroever. Die bleek van een Halifax-bommenwerper afkomstig te zijn. Dinsdag vond Carine Van Loocke op dezelfde plaats aan de kust een koperen pot. Ze plaatste de vondst in de groep van de Proper Strand Lopers en verschillende mensen vonden een link met een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Op de vondst zijn immers nog graveringen zichtbaar, zoals ‘AM’, wat staat voor Air Ministry of de Britse ministerie van luchtvaart, maar ook een serienummer. De zoektocht kwam al snel uit bij een kompas dat gebruikt werd door de Britse RAF en dat typisch was voor grote vliegtuigen zoals Lancasters en Halifaxen.

De Oostendse ruimt al drie jaar het strand op als Proper Strand Loper, maar het is de eerste keer dat ze zoiets speciaals vindt. “Dergelijk voorwerp vind je niet vaak op het strand, daarom postte ik het eens op Facebook om er meer over te weten te komen. Eerst werd er gedacht aan een onderdeel van een visserschip, maar de graveringen wezen uiteindelijk naar de Tweede Wereldoorlog”, vertelt Carine.

Het is de eerste keer dat ze een geschiedkundige vondst doet. “Ik heb wel al eens dieselfilters gevonden die geloodst worden door schepen, maar dit is toch veel leuker. Ik wil het laten conserveren door Raakvlak, de intergemeentelijke Dienst Archeologie Brugge & Ommeland, waar ook mijn zoon werkt. Iemand met de nodige specialisatie kan ermee aan de slag gaan. Ik zal het niet thuis bewaren, er zijn zoveel mensen geïnteresseerd in dergelijke voorwerpen. Het hoort thuis in een museum.”