Na vechtpartij in de Langestraat: plaatsverbod voor drie jongeren, café krijgt verwittiging Bart Boterman

24 juni 2020

Drie Oostendse jongeren van 23, 25 en 26 jaar oud hebben een plaatsverbod voor de Oostendse uitgaansbuurt aan hun been, na een vechtpartij op zondagavond in de Langestraat. Het gaat om de eerste plaatsverboden in Oostende sinds de cafés opnieuw openden na de lockdown. Ook het café Black Pearl in de Langestraat heeft een verwittiging gekregen. Dat wordt bevestigd door burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

De drie jongeren raakten zondagavond rond 23.30 uur verwikkeld in een zware vechtpartij op straat. De politie moest tussenkomen en het bleken geen onbekenden te zijn. Al meermaals zorgden ze voor onrust in de uitgaansbuurt. “Er is een plaatsverbod voor de uitgaansbuurt uitgevaardigd voor de drie jongeren, minstens voor een maand. Dat kan nog twee keer verlengd worden. We willen een veilige en gezellige uitgaansbuurt en vechtpartijen passen niet in dat geheel”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld), die dus een krachtig signaal de wereld instuurt.

De jongeren waren die avond in de Black Pearl geweest en ook die zaak kreeg een verwittiging van de burgemeester. Want de politie moest al eens tussen te komen omdat er nog bier werd geschonken na de ‘last call’. Er bestaat immers een afspraak tussen de café-uitbaters en het stadsbestuur, dat de laatste drank om 00.30 uur uitgeschonken wordt om de klanten tijdig buiten te krijgen tegen 1 uur. Een andere keer werden de regels rond social distancing met de voeten getreden en dit keer vond de vechtpartij zijn aanleiding in die horecazaak. “Het beleid is als volgt: eerst een verwittiging, bij een nieuwe inbreuk een boete en bij nog een inbreuk de verplichte sluiting”, aldus Tommelein.