Na tien jaar houdt Zandrock Festival ermee op door wegvallen subsidies Wijk in Beweging Leen Belpaeme

04 maart 2020

08u08 0 Oostende Zandrock Festival zal na tien jaar niet meer plaatsvinden in Zandvoorde. Het festival ontstond in de schoot van Wijk in Beweging en verzamelde zo de voorbije jaren telkens subsidies om het evenement te kunnen organiseren. Door de hervorming van Wijk in beweging naar Wijkprikkels krijgt Zandrock weliswaar geen subsidies meer. De organisatie komt wel met een alternatief in de kerstperiode. “De teleurstelling is groot, maar we willen toch iets doen voor Zandvoorde.”

Het Zandrock Festival moet noodgedwongen stoppen. Steun onder de vorm van subsidies vanuit het Stadsbestuur is niet meer mogelijk. Zo maken de organisatoren zelf bekend. “De hervorming door het nieuwe Stadsbestuur van Wijk in Beweging naar Wijkprikkels zorgt ervoor dat de subsidies voor Zandrock verdwijnen. Zonder deze extra steun kunnen wij Zandrock Festival en Zandvoorde Feest niet langer organiseren. We hebben al een budget van 30.000 euro nodig voor alle logistiek alleen, het is niet mogelijk om dergelijk budget te verzamelen met sponsoring alleen. De goesting is er zeker nog maar het is gewoon niet haalbaar. We zijn trots op wat we verwezenlijkt hebben, maar gooien nu met spijt in het hart de handdoek in de ring”, zeggen de organisatoren.

grote artiesten

De organisatoren van Zandrock Festival kunnen terugblikken op 10 prachtige jaren. “We zijn gestart met een groep vrienden en zijn uitgegroeid tot een vaste waarde in de wijk. We konden de voorbije jaren enkele grote namen naar de wijk brengen, denk maar aan Arno & zijn band Tjens Matic, Equal Idiots, Sons, maar ook Daan, Gorki, Preuteleute, Fleddy Melcully, … stonden in Zandvoorde op de planken. Met Zandrock Festival stopt ook Zandvoorde Feest, dit was nochtans een grote meerwaarde voor de senioren en kinderen in Zandvoorde. Het festival lokte jaarlijks zo’n 10.0000 festivalgangers naar Zandvoorde, jong en oud genoot op Zandrock en Zandvoorde Feest. Jonge Oostendse bands konden hier hun eerste podiumervaring opdoen en alle Oostendenaars konden gratis genieten van Belgische topmuzikanten. We zijn absoluut trots op wat we teweeg gebracht hebben in de wijk”, zeggen Natalie Gevaert , Marc Melis , Peter Lowyck , Filip Van Hulle , Xavier Cattrijsse en Didier Brissinck.

De organisatie betreurt dat met de hervormingen van het nieuwe Stadsbestuur van Wijk in Beweging naar Wijkprikkels. “Het is jammer dat een bestaand evenement waar heel veel wijkbewoners op af kwamen niet kan verdergezet worden. De stad wil nu kleinschalige evenementen, wij vonden het nochtans een meerwaarde dat ook mensen van buiten de wijk naar hier afzakten”, zegt Didier Brissinck.

Alternatief in de kerstperiode

De organisatie zag de beslissing al aankomen en heeft daarom een alternatief project ingediend voor Zandvoorde in de kerstperiode. “We zijn als organisatie ondertussen zo vergroeid met Zandvoorde dat het ondenkbaar zou zijn hier in de wijk niets meer te doen. Doorheen de jaren hebben we zo’n sterke band opgebouwd onderling en met de buurt. Daarom blijven we ons inzetten om activiteiten in de wijk voor de buurtbewoners te organiseren. En vandaar het idee om Zandvoorde onder te dompelen in kerstsfeer”, besluiten de organisatoren. Het project is ondertussen goed ontvangen door de jury en goedgekeurd.