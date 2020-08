Na protest van redders vanochtend: Oostende laat Zomerteam nu ook op strand zelf wijzen op coronaregels Timmy Van Assche

13 augustus 2020

De stad Oostende neemt extra maatregelen om de redders te ondersteunen. Zo zal het Zomerteam, dat toeristen nu al op de coronaregels wijst, ook op het strand worden ingeschakeld. Eerder vandaag was er overleg tussen de strandredders, het stadsbestuur en de lokale politie na fysieke agressie op woensdag

De reddingsdiensten hingen vandaag om 10.30 uur tijdelijk de rode vlag op alle Oostendse stranden. De redders wilden op die manier een signaal geven dat ze meer respect willen voor hun werk. Ze hebben het de afgelopen dagen erg druk gehad met verloren gelopen kinderen en reddingsacties, maar merkten ook dat veel mensen de coronamaatregelen niet naleefden. Sommige strandgangers hebben geen mondmasker bij en houden onvoldoende afstand, ook ten opzichte van de redders. Er waren ook verschillende gevallen van agressie.

Constructief overleg

“Er was meteen overleg tussen de redders, het stadsbestuur en de politie om op zoek te gaan naar oplossingen. In de eerste plaats roept de stad iedereen uitdrukkelijk op om respect te tonen voor het essentiële werk van de reddingsdiensten en de richtlijnen van de redders strikt na te leven”, zegt schepen van Reddingsdiensten Silke Beirens (Groen). “Dankzij hun harde werk kunnen duizenden mensen genieten van een aangename dag op het strand.”

De stad benadrukt nog eens de algemene richtlijnen voor een strandbezoek: zwem nooit in je eentje en bovendien enkel in bewaakte zones tussen 10.30 en 18.30 uur, blijf weg van golfbrekers en strandhoofden, hou je kinderen in de gaten en doe hen een (gratis) verdwaalbandje om, en laat geen afval achter op het strand.

Het Zomerteam zal extra verdwaalbandjes helpen uitdelen op het strand, maar ook aan het station aan de dagjestoeristen die met de trein aankomen Silke Beirens (Groen), schepen van Reddingsdiensten

“De lokale politie verzekerde in dat overleg dat ze steeds klaar staat om de redders bijstand te bieden waar nodig", stelt Beirens. “De strandpolitie is deze zomer dagelijks aanwezig op het strand met vijf agenten en twee voertuigen. Bij eventuele incidenten of onveilige situaties wordt snel en met de nodige inzet gereageerd, zoals ook woensdagavond bleek”, klinkt het.

Mondmaskerplicht

Op vraag van de redders zal de stad ook extra leden van het Zomerteam inzetten op het strand. Deze ‘coaches', veelal jobstudenten, zijn nu al aan de ingangen van de strandzones en aan het station actief. “Zij zullen de redders ondersteunen bij het zoeken naar verloren gelopen kinderen en meehelpen om strandgangers te wijzen op de mondmaskerplicht, het houden van afstand en plaatsen waar je niet mag zwemmen”, geeft Beirens mee. “Het Zomerteam zal verder extra verdwaalbandjes helpen uitdelen op het strand, maar ook aan het station aan de dagjestoeristen die met de trein aankomen.” De stad vraagt uitdrukkelijk aan iedereen om ook op het strand de coronamaatregelen strikt op te volgen: afstand houden en bij verplaatsingen op het strand een mondmasker dragen. Enkel wie gaat zwemmen, hoeft geen masker te dragen.

Betere aanduiding van strandregels

Net zoals elk druk weekend in het hoogseizoen zet de lokale politie maximaal het eigen korps in, aangevuld met zestien extra manschappen van de federale politie en andere zones. “Dit jaar is er ook een gezamenlijke hoofdpost van de politie en de strandredders, zodat er optimaal kan samenwerkt worden. De extra strandpolitie die de hele dag lang op het strand aanwezig is, wordt als positief beoordeeld door de redders. Na de zomer volgt er een evaluatie over de veiligheid op het strand om waar nodig nog verder bij te sturen. Zo wil de stad werk maken van betere aanduiding van alle regels die gelden op het strand”, aldus het Oostendse stadsbestuur.