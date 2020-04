Na Ostend Beach en Paulusfeesten ook geen Theater aan Zee deze zomer Leen Belpaeme

25 april 2020

16u11 0 Oostende Het College van Burgemeester en Schepenen besliste vanmorgen om Theater aan Zee niet te laten doorgaan. Ook alle evenementen in de maand juni zullen niet toegelaten worden in Oostende. Dat betekent onder andere dat de culinaire evenementen À ‘l Ostendaise en Barrio Cantina niet kunnen doorgaan.

Eerder hebben de Paulusfeesten en Ostend Beach al beslist om de festivals te verschuiven naar volgend jaar. “Theater aan Zee was het enige grote evenement dat nog overbleef in de zomer. Er werd duidelijkheid gevraagd vanuit de organisatie en dat begrijpen we ook. TAZ is een massa-evenement. Café Koer kon sowieso niet in zijn bestaande vorm plaatsvinden en daarmee neem je het hart van het festival weg. We hebben dan maar de knoop doorgehakt.” Tommelein sluit niet uit dat er deze zomer geen alternatief kan komen. “We bekijken nog of we geen kleinere initiatieven kunnen nemen buiten de stad in bijvoorbeeld het groene Lint, maar het is nog heel vroeg om daarover te brainstormen.”

De stad belooft wel om de vzw Tartart achter het festival te blijven steunen. “We zullen niet betalen voor een evenement dat er niet is, maar we zullen de nodige ondersteuning geven om de vaste kosten te helpen dragen en dan kunnen we per evenement bekijken welke ondersteuning nodig is. We zullen de organisaties in Oostende niet in de steek laten, maar we zullen ervoor zorgen dat ze kunnen overleven.”

De Nationale Veiligheidsraad kondigde gisteren aan dat ze na 8 juni zal bestuderen of kleinere openluchtevenementen kunnen doorgaan. Stad Oostende wacht de komende weken af bekijkt dan in welke mate kleinschalige alternatieve evenementen in de zomer mogelijk of wenselijk zijn.