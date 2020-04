Na Ostend Beach en Paulusfeesten ook geen Theater aan Zee deze zomer: “We gaan nu bekijken of een kleiner alternatief nog mogelijk is” Leen Belpaeme

25 april 2020

16u11 40 Oostende Oostende heeft zopas besloten Theater aan Zee niet te laten doorgaan. Ook alle evenementen in juni zullen niet toegelaten worden. Dat betekent onder andere dat de culinaire evenementen À l’Ostendaise en Barrio Cantina niet doorgaan.

Eerder hebben de Paulusfeesten en Ostend Beach al besloten de festivals te verschuiven naar volgend jaar. “Theater aan Zee was het enige grote evenement dat nog overbleef deze zomer. Er werd duidelijkheid gevraagd vanuit de organisatie en dat begrijpen we ook. TAZ is een massa-evenement. Café Koer kon sowieso niet in zijn bestaande vorm plaatsvinden en daarmee neem je het hart van het festival weg. We hebben daarom de knoop doorgehakt.” Burgemeester Bart Tommelein sluit niet uit dat er deze zomer geen alternatief kan komen. “We bekijken nog of we kleinere initiatieven kunnen nemen buiten de stad, bijvoorbeeld in het Groen Lint, maar het is nog te vroeg om daarover te brainstormen.”

Steun

De stad belooft wel Tartart, de vzw achter het festival, te blijven steunen. Al krijgt de vzw niet de volledige subsidie. “We gaan niet betalen voor een evenement dat er niet is, maar we gaan wel de vaste kosten helpen dragen en dan kunnen we per evenement bekijken welke steun nodig is. We zullen de organisaties in Oostende niet in de steek laten, we zullen ervoor zorgen dat ze kunnen overleven”, belooft Tommelein.

Pijnlijk

Bij Theater aan Zee doet de beslissing pijn aan het hart. “De meer dan 450 enthousiaste medewerkers die klaarstonden, de meer dan 1.000 artiesten die stonden te popelen, onze vele partners, leveranciers en sponsors die ons ondersteunden én het talrijke publiek dat ernaar uitkeek. TAZ is magisch in die vele ontmoetingen en dat zullen we hard missen”, laat de organisatie weten. Het gastcuratorschap van Caroline Pauwels wordt een jaartje uitgesteld. “Ik voel de collectieve pijn van de artiesten en gezelschappen, van alle mensen die jaar in, jaar uit alles in goede banen leiden. En niet in het minst van jullie trouwe publiek. Het is hard, voor jullie, voor ons, voor allen.”

Alternatieven

Ook TAZ zal onderzoeken wat deze zomer nog eventueel mogelijk is. “Nu de beslissing gevallen is, gaan we in gesprek met kunstenaars, medewerkers, partners en de stad Oostende om te kijken wat we deze zomer voor hen en ons publiek kunnen betekenen. TAZ is en staat voor ontmoeting, tussen publiek, artiesten en medewerkers en het is de moeilijkste uitdaging ooit om dat dit jaar voor elkaar te krijgen. Maar… ‘never surrender’ is en blijft ons motto”, zegt artistiek leider Luc Muylaert.

Wat andere kleinere evenementen betreft, wacht de stad nog af. “De Nationale Veiligheidsraad kondigde aan dat ze na 8 juni zal bestuderen of kleinere openluchtevenementen kunnen doorgaan. We bekijken de komende weken dan in welke mate kleinschalige alternatieve evenementen in de zomer mogelijk of wenselijk zijn”, besluit de burgemeester.