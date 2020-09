Na mars tegen straffeloosheid in Oostende, nu een betoging tegen racisme Leen Belpaeme

13 september 2020

17u10 0 Oostende Na de zogenaamde mars tegen straffeloosheid eind augustus plannen enkele organisaties op 27 september nu een tegenbetoging om te tonen dat Oostende geen racistische stad is. “We willen tonen dat Oostende een democratische stad is waar iedereen probeert samen te leven en iedereen welkom is.”

De mars op 30 augustus was georganiseerd om de ordediensten een hart onder de riem te steken en het geweld van afgelopen zomer aan te kaarten, maar wat vooral opviel, waren de racistische slogans die gescandeerd werden. Daar kwam in de nasleep heel wat reactie op en nu willen enkele organisaties ook een tegenbetoging organiseren.

We dachten dat de Oostendse burgemeester de mars tegen straffeloosheid zou verhinderen zoals hij had aangekondigd, omdat het racistisch karakter al lang voor iedereen duidelijk was Len Lavens

“We vonden onmiddellijk dat een publiek democratisch antwoord meer dan nodig was. Temeer omdat deze groep zegt dat ze ook naar andere steden wil komen. We dachten dat de Oostendse burgemeester deze mars zou verhinderen zoals hij had aangekondigd, omdat het racistisch karakter al lang voor iedereen duidelijk was. Er waren op die dag dan ook geen tegenacties, omdat niemand geloofde dat een dergelijke mars in Oostende zou mogen doorgaan”, vertelt Len Lavens.

Verontwaardigd

Er werd uiteindelijk niet opgetreden tegen de mars, omdat er op geen enkel moment sprake was van fysiek geweld. Racistische leuzen scanderen, is daarentegen wel strafbaar. Dat de politie daar niet tegen optrad, vinden de organisatoren van de tegenbetoging ongehoord. “Veel Oostendenaars waren verontwaardigd toen ze zagen dat de mars uiteindelijk toch ‘getolereerd’ werd en dat de politie niet optrad toen racistische en fascistische slogans gescandeerd werden. Oostende is geen racistische stad. De betrokken organisaties roepen dan ook samen op om aanwezig te zijn op een mars op zondag 27 september voor democratie en tegen racisme en geweld.”

De actie start om 14 uur aan het station van Oostende en gaat over de zeedijk naar de Drie Gapers waar de betoging ontbonden wordt. Iedereen wordt gevraagd om altijd een mondmasker te dragen tijdens het gebeuren.