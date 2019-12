Na de koffiemadam verdwijnt nu ook de bode. “Er is veel veranderd in een modern stadsbestuur” Leen Belpaeme

17 december 2019

12u28 20 Oostende Achter de schermen van een stadhuis zijn heel wat mensen aan het werk, zoals de boden. Ze zijn net als de koffiemadam enkele decennia geleden een uitstervend ras, maar ze speelden jarenlang een belangrijke rol achter de schermen. De digitalisering zorgt ervoor dat de functie al een groot stuk veranderd is. Chantal Vandenbossche (60) was in 1998 de eerste vrouwelijke bode in het stadhuis van Oostende, toen de post nog rondgebracht werd naar alle buitendiensten en nu is ze de laatste officiële bode die op pensioen gaat op vrijdag 31 januari.

Het was zaterdag de laatste gemeenteraad waarop Chantal als bode aanwezig was en daarom werd ze ook in de bloemetjes gezet. De bode is een ganse dag aanwezig en had in het verleden heel wat werk om fotokopies te nemen voor de raadsleden. Door de digitalisering is dat nu bijna volledig verleden tijd, maar de bode staat nog altijd in voor de sloten koffie en een propere zaal én in het geval van Chantal een vriendelijk gezicht. De taak van een bode is weliswaar grotendeels veranderd. “Vroeger namen we bestellingen op tijdens vergaderingen en zetten koffie klaar. We brachten de post rond en gingen doorheen de dag enkele keren langs bij de schepenen en burgemeester om de uitgaande post te verzamelen”, licht Chantal toe. De functie is de laatste jaren al heel wat geëvalueerd. “Wij zijn als eerste aanwezig en zorgen ervoor dat de schuifdeuren van het stadhuis nog voor 7.30 uur open zijn. Meestal ben ik de vroege vogel op het werk die deze taak voor mijn rekening neemt”, licht Chantal toe. “De tweede taak is het bekijken van de dagorde van de vergaderingen. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende tassen en glazen aanwezig zijn in de kasten en dat de zalen netjes opgeruimd zijn. Het plaatsen van verse koffie in thermossen is onlangs weggevallen. Elke verdieping van het stadhuis kreeg immers een automatische drankmachine voor koffie/thee en warme chocolade.”

Huwelijken

De bodes hebben wel nog een belangrijke functie bij de ceremonies. “Bij een huwelijk nemen wij de taak van de ceremoniemeester voor onze rekening. We ontvangen de mensen, geven iedereen zijn juiste plaats in de trouwzaal. We kondigen de schepen van Burgelijke stand aan en zorgen achteraf voor een fris glaasje cava of fruitsap. Iedereen die huwt krijgt immers vanaf 10.30 uur een kleine receptie aangeboden. Dan mogen de mensen op het balkon van de collegezaal staan voor een foto en dat vinden ze uiteraard meestal wel héél tof.”

Eigenlijk is er veel variatie in ons werk en komen we alleen maar in contact met mensen die welgezind zijn. Chantal Vandenbossche

De bodes werden vervangen door administratieve medewerkers die polyvalent worden ingezet. “Een modern stadsbestuur wordt niet meer bediend”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Er zijn nog bepaalde functies, maar die worden door polyvalente medewerkers opgenomen. Zo hebben we de poule van chauffeurs ook afgebouwd en worden zij ook polyvalent ingezet. De tijden zijn veranderd. Er is bijvoorbeeld minder post dan vroeger en we zetten nu veel meer digitaal handtekeningen. Ik zie de bodes eigenlijk amper. Aan de ene kant is dat wel jammer. Het was altijd een fijn contact.”

Prins Albert van Monaco

Chantal vond het altijd een toffe job. “Ik ben altijd met plezier komen werken. Eigenlijk is er veel variatie in ons werk en komen we alleen maar in contact met mensen die welgezind zijn. In mijn job als bode kom ik dagelijks bij iedereen over de vloer op het werk, en ik heb dus héél veel collega’s. Ik ben wel redelijk sociaal en babbel eigenlijk wel een beetje te graag, ik blijf meestal wel een beetje “hangen” als ik op toer ben met mijn kar met documenten”, lacht Chantal. Het meest bijzondere ontvangst voor Chantal was ongetwijfeld het bezoek van Prins Albert van Monaco en toen nog prins Filip. “Ik denk dat dit zo zal zijn voor iedereen op het werk die bij deze ontvangst betrokken was.”