Na de horeca, nu ook voor de handelszaken: doe eens een #ikkoopinoostende-cheque cadeau Leen Belpaeme

08 juli 2020

10u17 0 Oostende Het Economisch Huis Oostende en Toerisme Oostende vzw lanceren de #ikkoopinoostende-cheque: één overkoepelende cadeaubon die je nu al in 50 lokale kwaliteitszaken kan gebruiken.

In de beginperiode van de coronamaatregelen lanceerde het Economisch Huis de #ikkoopinoostende-campagne om de lokale handelaars extra te promoten. Deze hashtag werd al succesvol ingezet in de Moederdag- en Vaderdagcampagne en enkele acties op sociale media waarbij je een prijs kon winnen.

Ook in de toekomst zal #ikkoopinoostende nog veel gepromoot worden. “De #ikkoopinoostende-cheque is hier een eerstvolgende voorbeeld van. Je zal de cheques kunnen aankopen bij Toerisme Oostende of online bestellen via visitoostende.be. De cheques worden verkocht in schijven van 25 euro. Je kiest zelf hoeveel cheques je aankoopt en deze worden dan volgens het recept van de Rest”O”Cheque en HotelCheque verpakt in een mooi geschenkdoosje. De #ikkoopinoostende-cheque zal het lokaal kopen ook na de ‘lockdown’ blijven stimuleren”, vertelt schepen voor Ondernemen Charlotte Verkeyn.

Met deze nieuwe cheque wordt een mix van Oostendse kwaliteitszaken extra in de kijker gezet. “En we zijn zeker dat het aanbod zal blijven groeien.”