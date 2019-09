Na de drukke zomer zijn in het najaar 40 concerten gepland in het Kursaal Leen Belpaeme

15u26 0 Oostende Het Kursaal van Oostende heeft in het najaar nog 40 evenementen op de kalender staan. Ze kunnen daarmee een vervolg breien aan een mooie zomer met 55.000 bezoekers.

Aan het einde van de zomer maakt het Kursaal van Oostende gebruik om net als in het voorjaar nog even achterom te kijken vooraleer ze vooruitblikken naar de komende maanden. Tijdens de zomer kwamen 55.000 mensen langs in het gebouw. Ze namen opnieuw enquêtes af tijdens de evenementen en daaruit blijkt dat 80 procent van de ondervraagde bezoekers speciaal naar Oostende is gekomen voor het Kursaal. 59 procent blijft voor een dag, 8 procent heeft een tweede verblijf en 20 procent zijn verblijfstoeristen. 59 procent van de bezoekers gaat ook iets eten in een horecazaak en 17 procent blijft slapen op hotel of een andere slaapgelegenheid.

In het najaar zal het Kursaal eerst nog een grote rol spelen in het Filmfestival van Oostende. Zowel de opening, de Ladies Night, het bezoek van Monica Belluci en de uitreiking van de Ensors vindt hier plaats. Voor kinderen staan er enkele shows gepland zoals Nachtwacht, Annie De Musical, een Klassiek familieconcert en Prinses en de toverspiegel. Heel wat artiesten van eigen bodem komen ook langs zoals de Romeo’s, Helmut Lotti en Dana Winner, maar internationale artiesten als Kim Wilde.

Het volledige programma kan je bekijken via www.kursaaloostende.be