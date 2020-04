Na de commotie over een strandpas: Oostende laat experts nadenken over de zomer. “We moeten sowieso een plan klaar hebben” Leen Belpaeme

21 april 2020

15u32 4 Oostende Na het idee van de strandpas laat de stad nu experts uit horeca, handel en toerisme onderzoeken hoe Oostende economisch kan heropleven, maar toch de coronamaatregelen kan respecteren. De werkgroep ‘Zomer 2020' zal adviezen geven aan het schepencollege. “Als grootste stad aan de kust moeten we wel degelijk een plan klaar hebben”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Vorige week lanceerde burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) het idee om een strandpas in te voeren en er zo voor te zorgen dat er geen massa volk samentroept tijdens mooie zomerdagen. Dat voorstel kreeg heel wat tegenwind vanuit andere kustgemeenten.

‘Minder luid nadenken’

“Ik was daarover aan het nadenken en dat is blijkbaar heel gevaarlijk", reageert Tommelein nu. “Ik moet misschien wat minder luid nadenken. Ik moet toegeven dat ik raar heb opgekeken van de reacties van de collega-kustburgemeesters. Zij hebben misschien een minder groot probleem, omdat ze grotere stranden hebben. Maar als grootste stad aan de kust moeten we wel degelijk een plan klaar hebben. We moeten ons voorbereiden op wat komt.”

Oostende voert daarom de werkgroep ‘Zomer 2020' in. Daarin zullen experts van verscheidene terreinen, zoals horeca, toerisme, handel en stadsdiensten, de zomer zo goed mogelijk voorbereiden. “Ik zal mij goed laten omringen en in sneltempo voorstellen formuleren, rekening houdend met alle scenario’s”, zegt de burgemeester. “Ik hoop de eerste maatregelen op 3 mei te kennen en dan kunnen we opbouwen naar de zomer, zodat onze horeca opnieuw volop kan draaien en die werknemers opnieuw hun brood kunnen verdienen.”

Ons belangrijkste doel is dat zoveel mogelijk bezoekers op een aangename, maar ook veilige manier van ons strand kunnen genieten. Iedereen is absoluut welkom aan de kust, maar we moeten de veiligheid kunnen garanderen Bart Tommelein, burgemeester van Oostende

Oostende beseft dat het afhangt van beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, maar voor de stad is het wel belangrijk dat strandrecreatie opnieuw mogelijk zal zijn. “De economie moet op een veilige manier heropstarten. Wel, de economie voor Oostende zijn hoofdzakelijk het strand en alles wat daar mee te maken heeft”, zegt Bart Tommelein. “Ons belangrijkste doel is dat zoveel mogelijk bezoekers op een aangename, maar ook veilige manier van ons strand kunnen genieten. Iedereen is absoluut welkom aan de kust, maar we moeten de veiligheid kunnen garanderen.”

Aangezien zowel het strand als de stad heel compact is, willen we een actieplan uitwerken dat ook op zonnige zomerdagen de social distancing kan verzekeren Bart Tommelein, burgemeester van Oostende

De zomer van 2020 zal sowieso anders zijn dan alle voorgaande. “We hebben 71.000 inwoners en nog heel wat tweedeverblijvers, maar op een topdag zijn er vaak meer dan dubbel zoveel mensen aanwezig. 20 à 25 procent van de dagtoeristen aan de kust trekt immers naar Oostende en nestelt zich op het dichtste strand dat ze tegenkomen als ze uit het station stappen. Dat is bovendien ook de zone waar de meeste hotels gelegen zijn, goed voor ongeveer 30 procent van de hotelcapaciteit van de kust. Aangezien zowel het strand als de stad heel compact is, willen we een actieplan uitwerken dat ook op zonnige zomerdagen de social distancing kan verzekeren”, zegt Tommelein.

En bij minder goed weer?

De werkgroep zal ook de andere uitdagingen moeten bekijken. “Als het minder goed weer is, hebben mensen de neiging om naar de grootste stad te trekken, omdat hier ook het meest te doen is. Op die manier kan het centrum dan weer overbelast worden.”

De werkgroep ‘Zomer 2020’ zal op korte termijn een aantal keren via videoconferentie overleggen en adviezen formuleren aan het college van burgemeester en schepenen. Zij zullen uiteindelijk beslissen welke maatregelen en acties uitgevoerd worden.

Ook nog taskforce

Naast de werkgroep ‘Zomer 2020’ is in Oostende ook nog een taskforce opgericht. Die zal, los van de zomer, nadenken hoe de economie in de stad kan herleven na de coronacrisis. In de taskforce zetelen onder andere vooraanstaande CEO’s en eigenaars van bedrijven.